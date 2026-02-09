Assine
'Não sabemos onde está', denuncia filho do opositor Guanipa após nova detenção na Venezuela

09/02/2026 12:08

O líder opositor Juan Pablo Guanipa está em paradeiro desconhecido após uma nova detenção na Venezuela ocorrida menos de 12 horas depois de ser libertado, denunciou seu filho nesta segunda-feira (9). 

Ele voltou a ser preso no domingo após falar sobre as eleições durante sua breve libertação, quando aproveitou para percorrer Caracas de motocicleta e se reunir com familiares de presos políticos. 

"Até esta hora não temos informações oficiais sobre seu paradeiro (...). Ao mesmo tempo, exijo uma prova de vida do meu pai imediatamente. Ele não violou nenhuma das condições de sua libertação, e não sabemos onde está", disse Ramón Guanipa em uma coletiva de imprensa.

atm/jt/nn/jc/aa

Tópicos relacionados:

direitos prisioneiros venezuela

