Suíça Mathilde Grémaud supera estrela chinesa Eileen Gu e é ouro no esqui estilo livre em Milão-Cortina

Em um duelo emocionante em Livigno, a suíça Mathilde Grémaud, assim como na edição de Pequim 2022, superou a superestrela chinesa Eileen Gu e revalidou seu título olímpico conquistando a medalha de ouro no esqui estilo livre 'slopestyle' dos Jogos de Inverno de Milão-Cortina, nesta segunda-feira (9).

Grémaud impediu Gu de se tornar a primeira esquiadora freestyle a ganhar três medalhas de ouro em uma mesma edição dos Jogos, com uma impressionante segunda descida (86,96 pontos).

Gu, que havia começado na liderança (86.58), errou nos slides sobre o trilho nas últimas duas tentativas, um problema que já teve nas classificatórias de sábado.

Durante toda a manhã, a disputa foi acirrada entre as duas, que se distanciaram das demais competidoras.

A canadense Megan Oldham (76.46) completou o pódio com mais de dez pontos atrás da medalha de prata.

Em Pequim 2022, ainda adolescente, Eileen Gu se tornou a primeira esquiadora acrobática a conseguir três medalhas em uma mesma edição dos Jogos: ouro no 'big air' e no 'halfpipe', além de uma prata no 'slopestyle', também atrás de Grémaud.

Gu, uma celebridade na China e modelo publicitária, terá que virar a página rapidamente. No próximo sábado, ela vai competir nas classificatórias do 'bigair' e, na semana que vem, fará sua última prova nos Jogos de Milão-Cortina, o 'halfpipe'.

