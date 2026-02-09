Irã está disposto a 'diluir' seu urânio enriquecido caso sanções sejam suspensas

O Irã está disposto a "diluir" seu urânio altamente enriquecido se os Estados Unidos suspenderem "todas as sanções", declarou nesta segunda-feira (9) o chefe da Organização de Energia Atômica do país após a retomada das negociações com Washington.

"Em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de diluir o urânio enriquecido a 60% (...), Mohammad Eslami indicou que isso dependeria da suspensão de todas as sanções em contrapartida", informou a agência de notícias oficial IRNA, citando Eslami, mas sem especificar se ele se referia a todas as sanções contra o Irã ou apenas às impostas pelos Estados Unidos.

Antes dos ataques israelenses e americanos às suas instalações nucleares em junho de 2025, o Irã enriquecia urânio a 60%, muito acima do limite de 3,67% estabelecido no acordo nuclear de 2015, agora expirado, assinado com as grandes potências.

A diluição do urânio permite uma redução nessa porcentagem.

O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, reiterou nesta segunda-feira sua "desconfiança" em relação aos Estados Unidos.

"Estamos buscando negociações sérias para chegar a um resultado (...). Infelizmente, persiste uma profunda desconfiança devido ao comportamento dos Estados Unidos nos últimos anos", afirmou durante uma reunião diplomática.

