Irã está disposto a 'diluir' seu urânio enriquecido caso sanções sejam suspensas

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/02/2026 10:31

O Irã está disposto a "diluir" seu urânio altamente enriquecido se os Estados Unidos suspenderem "todas as sanções", declarou nesta segunda-feira (9) o chefe da Organização de Energia Atômica do país após a retomada das negociações com Washington. 

"Em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de diluir o urânio enriquecido a 60% (...), Mohammad Eslami indicou que isso dependeria da suspensão de todas as sanções em contrapartida", informou a agência de notícias oficial IRNA, citando Eslami, mas sem especificar se ele se referia a todas as sanções contra o Irã ou apenas às impostas pelos Estados Unidos.

Antes dos ataques israelenses e americanos às suas instalações nucleares em junho de 2025, o Irã enriquecia urânio a 60%, muito acima do limite de 3,67% estabelecido no acordo nuclear de 2015, agora expirado, assinado com as grandes potências.

A diluição do urânio permite uma redução nessa porcentagem. 

O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, reiterou nesta segunda-feira sua "desconfiança" em relação aos Estados Unidos.

"Estamos buscando negociações sérias para chegar a um resultado (...). Infelizmente, persiste uma profunda desconfiança devido ao comportamento dos Estados Unidos nos últimos anos", afirmou durante uma reunião diplomática.

bur/anb/pc/mb/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia energia eua ira politica

