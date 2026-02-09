Polícia australiana reprimiu protesto contra presença do presidente israelense em Sydney

A polícia australiana usou gás lacrimogêneo, nesta segunda-feira (9), para dispersar um protesto em Sydney contra a presença do presidente israelense, Isaac Herzog, observaram repórteres da AFP.

No início de uma visita de quatro dias, Herzog participou de uma cerimônia na praia de Bondi, em Sydney, onde homenageou as vítimas do ataque que matou 15 pessoas durante uma festividade judaica em 14 de dezembro.

No entanto, a presença de Herzog provocou protestos em Sydney e Melbourne, embora em Sydney a polícia tenha usado força contra os manifestantes e até mesmo contra alguns membros da imprensa, incluindo a AFP.

A equipe da AFP relatou ter visto pelo menos 15 manifestantes presos e cenas de confrontos com a polícia.

Em Melbourne, um protesto no centro da cidade pedia o fim da ocupação israelense dos territórios palestinos.

Na cerimônia na praia de Bondi, Herzog afirmou que "os laços entre pessoas de bem de todas as crenças e nações permanecerão fortes diante do terror, da violência e do ódio".

"Juntos, vamos superar este mal", afirmou.

O chefe de Estado disse que colocou duas pedras de Jerusalém na praia de Bondi "em memória sagrada das vítimas".

Ele celebrou os "passos positivos" tomados pelo governo australiano para combater o antissemitismo, com leis mais severas contra a posse de armas e o discurso de ódio, adotadas após o ataque.

Herzog, no entanto, disse à imprensa que compartilha a frustração das pessoas com o aumento do antissemitismo "em todo o mundo".

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, pediu que as pessoas respeitassem o propósito da visita de Herzog.

Muitos judeus australianos receberam bem a viagem de Herzog.

"Sua visita elevará o ânimo de uma comunidade enlutada", disse Alex Ryvchin, codiretor executivo do Conselho Executivo dos Judeus Australianos, o principal órgão da comunidade.

Em contrapartida, o Conselho Judaico Progressista da Austrália declarou que Herzog não era bem-vindo devido ao seu suposto envolvimento na "destruição contínua de Gaza".

O ataque na praia de Bondi foi cometido por um homem de 50 anos de nacionalidade indiana, Sajid Akram, e seu filho Naveed, um australiano de 24 anos.

Akram foi morto a tiros pela polícia e seu filho permanece detido, acusado de terrorismo e 15 homicídios.

