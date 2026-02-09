Naufrágio na costa da Líbia deixa 53 migrantes mortos ou desaparecidos

Cinquenta e três pessoas morreram ou estão desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação que transportava 55 migrantes na costa da Líbia, informou a Organização Internacional para as Migrações (Organização Internacional para as Migrações - OIM), que especificou que duas nigerianas conseguiram ser resgatadas.

Essas 55 pessoas estavam a bordo de uma embarcação inflável, afirmou a OIM em um comunicado.

"A embarcação naufragou ao norte de Zuwara, na Líbia, na sexta-feira (6). Apenas duas mulheres nigerianas foram resgatadas em uma operação de busca e salvamento realizada pelas autoridades líbias. Uma das sobreviventes declarou que perdeu o marido, e a outra disse que perdeu seus dois bebês na tragédia", indicou a OIM no comunicado.

Segundo os relatos das sobreviventes, a embarcação, que transportava africanos, partiu de Zauia, perto de Trípoli, na noite de quinta-feira, acrescentou a OIM. O naufrágio ocorreu seis horas depois.

Essa tragédia eleva para pelo menos 484 o número de migrantes registrados como mortos ou desaparecidos na rota migratória do Mediterrâneo central em 2026, segundo a OIM.

A agência da ONU afirma que a rota migratória do Mediterrâneo central é a mais letal do mundo, com 1.340 mortes registradas no ano passado.

A OIM ressalta "a necessidade de uma cooperação internacional reforçada e de respostas centradas na proteção para combater as redes de contrabando e de tráfico de pessoas".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

apo/nl/cpy/eg/meb/lm/aa