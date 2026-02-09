Ataques noturnos russos deixam quatro mortos na Ucrânia
Ataques aéreos russos noturnos deixaram pelo menos quatro mortos, incluindo uma criança de 10 anos, em diferentes regiões da Ucrânia, anunciaram nesta segunda-feira (9) as autoridades locais.
Segundo a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 11 mísseis balísticos e 149 drones, entre eles drones Shahed fabricados no Irã, contra a Ucrânia entre a noite de domingo e as primeiras horas de segunda-feira.
A defesa aérea ucraniana derrubou mais de 100 drones e vários mísseis, segundo as autoridades.
Um homem de 35 anos morreu em Odessa.
Na região de Kharkiv (nordeste), o serviço de situações de emergência anunciou que encontrou os corpos de uma mulher e de seu filho de 10 anos, após um ataque de drone que destruiu a casa da família.
Na cidade de Novgorod-Siversky (região de Chernihiv, norte), um drone matou um homem de 71 anos.
A Rússia prossegue com os ataques contra a Ucrânia em meio a negociações, sob mediação dos Estados Unidos, que buscam o fim da guerra.
Para pressionar a Ucrânia, a Rússia intensifica os bombardeios em larga escala contra áreas civis e infraestruturas de energia, o que provoca vários cortes de eletricidade e do aquecimento, em meio ao inverno mais frio desde o início da guerra.
Os esforços diplomáticos foram intensificados por pressão do governo do presidente americano Donald Trump, mas até agora não resultaram em nenhum acordo concreto.
O presidente ucraniano Volodimir Zelensky declarou na semana passada que os Estados Unidos desejam que a guerra na Ucrânia termine "antes do início do verão (hemisfério norte), em junho".
