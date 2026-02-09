Taiwan diz que é 'impossível' transferir 40% da produção de semicondutores para os Estados Unidos

A principal negociadora comercial de Taiwan afirmou que será "impossível" transferir para os Estados Unidos 40% da sua capacidade de produção de semicondutores e rebateu as versões de que a indústria de chips da ilha seria realocada.

Taiwan é uma potência mundial na fabricação de semicondutores, componentes cruciais da economia global, mas Washington deseja que a tecnologia seja produzida nos Estados Unidos.

Washington concordou em janeiro em reduzir de 20 para 15% as tarifas sobre os produtos da ilha, mas Taiwan deve aumentar seus investimentos nos Estados Unidos.

O secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, afirmou em janeiro que seu país quer transferir até 40% da cadeia de suprimentos taiwanesa de semicondutores. Ele advertiu que as tarifas subiriam fortemente se isto não fosse concretizado.

Contudo, em uma entrevista exibida no domingo pelo canal de televisão taiwanês CTS, a vice-primeira-ministra e negociadora comercial Cheng Li-chiun afirmou que explicou às autoridades americanas que o ecossistema de semicondutores não será realocado.

Com relação a "que 40 ou 50% da capacidade produtiva seja transferida para os Estados Unidos (...) deixei muito claro à parte americana que isso é impossível", disse Cheng.

Ela acrescentou que o ecossistema taiwanês de semicondutores é como um "iceberg", cujas bases sob a água são "enormes", e que "um ecossistema industrial construído ao longo de décadas não pode ser realocado".

Também disse que "só vai continuar crescendo mais".

