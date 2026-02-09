Assine
Internacional

Bombardeios russos deixam três mortos na Ucrânia

AFP
AFP
Repórter
09/02/2026 06:07

Bombardeios aéreos noturnos russos contra as cidades de Odessa e Kharkiv mataram pelo menos três pessoas, informaram as autoridades ucranianas nesta segunda-feira (9).

Drones de fabricação iraniana bombardearam a cidade portuária de Odessa, onde provocaram incêndios e atingiram prédios residenciais e um gasoduto, informou Sergii Lisak, comandante da administração militar da cidade.

"Um homem de 35 anos morreu no ataque noturno. Duas pessoas ficaram feridas, incluindo uma jovem de 19 anos", publicou nas redes sociais.

O governador da região, Oleg Kiper, afirmou que Odessa foi "massivamente atacada" e confirmou os incêndios, sem mencionar vítimas.

Mais ao norte, na região de Kharkiv, os serviços de emergência informaram que receberam os corpos de uma mulher e de uma criança de 10 anos após um ataque com drones.

"Três pessoas ficaram feridas", acrescentaram os serviços no Telegram. 

A Rússia, que ocupa quase 20% do território ucraniano, continua bombardeando o país vizinho apesar das negociações, com mediação dos Estados Unidos, para tentar encerrar o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

