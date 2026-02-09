Israel anuncia que matou quatro supostos combatentes palestinos em um túnel de Rafah

O Exército de Israel anunciou nesta segunda-feira (9) que matou quatro supostos combatentes palestinos que saíam de um túnel e atiraram contra soldados em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

"Quatro terroristas armados saíram de um túnel e abriram fogo na direção de soldados na área de Rafah, no sul da Faixa de Gaza (...) Depois que foram identificados, as tropas eliminaram os terroristas", afirmou o Exército em um comunicado.

A nota militar denuncia "uma violação flagrante do acordo de cessar-fogo" entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, em vigor desde 10 de outubro.

Os soldados "continuam atuando no setor para localizar e eliminar todos os terroristas que estão dentro da rede de túneis", acrescentou o Exército. A nota afirma que nenhum militar israelense ficou ferido.

Muitos combatentes do Hamas se escondem em túneis de Rafah, sob uma parte do território palestino ocupada pelo Exército israelense.

O setor fica próximo à passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, o único acesso ao exterior para os habitantes do território, que permaneceu em grande parte fechado desde maio de 2024.

Israel aceitou reabrir, em 2 de fevereiro e de forma muito limitada, a passagem fronteiriça, pela qual apenas 200 palestinos de Gaza transitaram em uma semana, nos dois sentidos, principalmente doentes ou feridos que foram levados para o Egito, acompanhados por seus familiares, ou residentes que retornavam após receber atendimento médico.

