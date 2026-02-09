Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Os últimos dez campeões do Super Bowl após título do Seattle Seahawks

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/02/2026 00:55

compartilhe

SIGA

O Seattle Seahawks arrasou o New England Patriots neste domingo (8) no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, e conquistou seu segundo título do Super Bowl na Liga Nacional de Futebol Americano (NFL). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Abaixo estão os vencedores e os resultados das últimas dez edições do Super Bowl, além das equipes mais bem-sucedidas da história:

2026: Seattle Seahawks - New England Patriots 29-13

2025: Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs 40-22

2024: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 25-22

2023: Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 38-35 

2022: Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals 23-20

2021: Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs 31-9

2020: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31-20

2019: New England Patriots - Los Angeles Rams 13-3

2018: Philadelphia Eagles - New England Patriots 41-33

2017: New England Patriots - Atlanta Falcons 34-28

Equipes com mais títulos da história: 

6. Pittsburgh Steelers 

 . New England Patriots 

5. San Francisco 49ers

 . Dallas Cowboys

4. Kansas City Chiefs

 . Green Bay Packers 

 . New York Giants 

3. Las Vegas Raiders

 . Washington Commanders

 . Denver Broncos

2. Philadelphia Eagles

 . Tampa Bay Buccaneers 

 . Baltimore Ravens

 . Indianapolis Colts

 . Miami Dolphins

 . Los Angeles Rams

 . Seattle Seahawks

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-raa/ma/aam

Tópicos relacionados:

2026 americano fbl nfl superbowl usa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay