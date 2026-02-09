Os últimos dez campeões do Super Bowl após título do Seattle Seahawks
O Seattle Seahawks arrasou o New England Patriots neste domingo (8) no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, e conquistou seu segundo título do Super Bowl na Liga Nacional de Futebol Americano (NFL).
Abaixo estão os vencedores e os resultados das últimas dez edições do Super Bowl, além das equipes mais bem-sucedidas da história:
2026: Seattle Seahawks - New England Patriots 29-13
2025: Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs 40-22
2024: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 25-22
2023: Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 38-35
2022: Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals 23-20
2021: Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs 31-9
2020: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31-20
2019: New England Patriots - Los Angeles Rams 13-3
2018: Philadelphia Eagles - New England Patriots 41-33
2017: New England Patriots - Atlanta Falcons 34-28
Equipes com mais títulos da história:
6. Pittsburgh Steelers
. New England Patriots
5. San Francisco 49ers
. Dallas Cowboys
4. Kansas City Chiefs
. Green Bay Packers
. New York Giants
3. Las Vegas Raiders
. Washington Commanders
. Denver Broncos
2. Philadelphia Eagles
. Tampa Bay Buccaneers
. Baltimore Ravens
. Indianapolis Colts
. Miami Dolphins
. Los Angeles Rams
. Seattle Seahawks
