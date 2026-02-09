Assine
Seattle Seahawks atropela Patriots (29-13) e conquista seu segundo Super Bowl

09/02/2026 00:32

O Seattle Seahawks arrasou o New England Patriots por 29 a 13 neste domingo (8) e conquistou o título de campeão do Super Bowl da NFL pela segunda vez em sua história. 

O Seattle, que era o favorito para esta partida que foi disputada em Santa Clara, na Califórnia, teve amplo domínio se impondo com a melhor defesa da liga, que frustrou a tentativa dos Patriots de vencer seu primeiro Super Bowl desde a saída de Tom Brady. 

