Seattle Seahawks atropela Patriots (29-13) e conquista seu segundo Super Bowl

O Seattle Seahawks arrasou o New England Patriots por 29 a 13 neste domingo (8) e conquistou o título de campeão do Super Bowl da NFL pela segunda vez em sua história.

O Seattle, que era o favorito para esta partida que foi disputada em Santa Clara, na Califórnia, teve amplo domínio se impondo com a melhor defesa da liga, que frustrou a tentativa dos Patriots de vencer seu primeiro Super Bowl desde a saída de Tom Brady.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gbv/raa/aam