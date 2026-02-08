Assine
Sengün vai substituir o lesionado SGA no All-Star Game da NBA

08/02/2026 22:43

O turco Alperen Sengun vai substituir o astro canadense Shai Gilgeous-Alexander, que está lesionado, no All-Star Game da NBA, confirmou a liga de basquete norte-americana neste domingo (8). 

Sengun, de 23 anos, destaque do Houston Rockets, tem médias de 21 pontos, nove rebotes e seis assistências em 44 jogos nesta temporada (2025-2026). 

Esta será sua segunda participação consecutiva no Jogo das Estrelas, e ele jogará pela Equipe Mundo, no novo formato que coloca astros internacionais contra americanos.

A decisão de incluir o jogador turco em vez de SGA foi tomada pelo comissário da NBA, Adam Silver. 

O armador canadense de 27 anos, e atual MVP (Jogador Mais Valioso) da NBA, sofreu uma distensão abdominal na última terça-feira, em uma partida contra o Orlando Magic. 

Desde então, ele perdeu dois jogos pelo atual campeão, o Oklahoma City Thunder, que anunciou na quarta-feira que SGA ficaria afastado por cinco partidas.

Shai Gilgeous-Alexander acumula uma sequência de 121 jogos consecutivos marcando 20 ou mais pontos, ficando a apenas cinco jogos do recorde da NBA de Wilt Chamberlain, estabelecido entre 1961 e 1963. 

O canadense tem médias de 31,8 pontos, 6,4 assistências e 4,4 rebotes por jogo com o Oklahoma City Thunder, franquia que ostenta a melhor campanha da NBA, com 40 vitórias e 13 derrotas. 

A 75ª edição do All-Star Game da NBA será disputada no próximo domingo no Intuit Dome, em Inglewood, casa do Los Angeles Clippers.

