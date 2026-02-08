Super Bowl começa com duelo Patriots-Seahawks e apresentação de Bad Bunny

O New England Patriots e o Seattle Seahawks deram início ao confronto do Super Bowl neste domingo (8), o maior espetáculo anual do esporte, que este ano contou com o aguardado e controverso show do intervalo de Bad Bunny.

Nas arquibancadas do Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, cerca de 75 mil torcedores vibravam com a emoção da final do campeonato de futebol americano (NFL), que este ano, mais do que nunca, assumiu um significado cultural e político.

A banda Green Day, originária da região da Baía de São Francisco, animou o público com uma apresentação que atraiu considerável atenção devido às suas críticas contundentes ao presidente Donald Trump.

A banda de punk rock encerrou sua breve, mas impactante apresentação com a popular 'American Idiot' diante de uma audiência televisiva estimada em mais de 120 milhões de telespectadores, incluindo o próprio Trump, que não compareceu ao evento este ano.

O cantor Jon Bon Jovi, uma das muitas celebridades presentes, anunciou a entrada em campo do New England Patriots, que buscam seu sétimo título da NFL e o primeiro desde o fim da dinastia liderada por Tom Brady.

Se vencerem, os Patriots quebrarão o empate atual com o Pittsburgh Steelers e se tornarão a franquia mais bem-sucedida da história da competição.

Para as casas de apostas, que movimentam cerca de US$ 1,76 bilhão (R$ 9,18 bilhões na cotação atual) este ano, os favoritos à vitória são os Seahawks, que possuem a defesa mais forte da liga.

Seattle, liderada pelo subestimado quarterback Sam Darnold, não chegava a essa posição desde 2014, quando conquistou seu primeiro Troféu Vince Lombardi, e um ano depois, quando perdeu uma partida acirrada para os Patriots de Tom Brady, que escapou por entre seus dedos nos segundos finais.

- Um sucessor para Brady -

Esses finalistas inesperados, que estavam fora dos playoffs havia vários anos, conquistaram seu lugar com mérito em uma temporada repleta de surpresas, que viu a eliminação precoce dos favoritos, Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles.

A grande novidade foi o ressurgimento dos Patriots, que, até a chegada de Mike Vrabel como treinador nesta temporada, não mostravam sinais de vida desde a saída de Brady em 2020.

Vrabel, membro da dinastia de New England que conquistou seis títulos do Super Bowl entre 2002 e 2019, tem um grande aliado em campo no talentoso Drake Maye.

Aos 23 anos, Maye pode se tornar o quarterback mais jovem a vencer um Super Bowl, superando até mesmo Brady, Joe Montana e várias outras lendas que foram homenageadas antes do jogo para comemorar o 60º aniversário do Super Bowl.

"Sabemos que será um desafio difícil. Vamos encarar a adversidade, ser nós mesmos, jogar uns pelos outros, entrar em campo e nos divertir", disse Maye minutos antes do jogo.

- "Um orgulho" -

Para além do jogo, todos os olhares estão voltados para o show do intervalo de Bad Bunny, com as expectativas altíssimas após seu sucesso no Grammy Awards e seu contundente protesto contra o governo Trump.

O artista porto-riquenho, que será o primeiro a protagonizar o show em espanhol, condenou veementemente as políticas anti-imigração do republicano, que causaram medo em grande parte da comunidade latina nos Estados Unidos.

A dimensão e a agressividade dessas ações policiais provocaram indignação até mesmo entre alguns apoiadores de Trump, especialmente depois que dois americanos foram baleados e mortos por agentes de imigração em Minneapolis.

Há grande expectativa para ver se Bad Bunny repetirá seu protesto no maior palco global.

O artista porto-riquenho, sem dar pistas sobre suas intenções ou possíveis convidados, simplesmente prometeu esta semana que o show seria "uma grande festa" com muitos elementos de sua cultura.

Na ilha caribenha, muitos de seus compatriotas se reuniram neste domingo para curtir o show de seu ídolo, uma grande fonte de orgulho neste momento delicado.

"Ter alguém daqui participando de um dos eventos mais importantes dos Estados Unidos é motivo de orgulho para todos os porto-riquenhos", disse Olvin Reyes, de 39 anos, em San Juan.

- "Melhor eu não fazer previsões" -

Donald Trump, por sua vez, planejava assistir ao jogo em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida.

Em uma entrevista transmitida neste domingo, o presidente se recusou a apontar um vencedor, mas previu que seria "um grande jogo".

"Já vi os dois times durante a temporada (...) Acho que será um grande jogo, gosto muito de ambas as regiões do nosso país. É melhor eu não fazer nenhuma previsão. Você acaba se metendo em muita encrenca", disse o republicano à NBC News.

O presidente, que compareceu ao jogo em Nova Orleans no ano passado, criticou antecipadamente a escalação de Bad Bunny e Green Day, classificando a escolha como "terrível" e acusando os artistas de "semear ódio".

