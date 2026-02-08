Trump diz que presidente chinês visitará Casa Branca 'no final do ano'

O presidente americano Donald Trump disse neste domingo (8) que receberá o líder chinês Xi Jinping na Casa Branca no final deste ano.

Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo, buscam recompor suas relações marcadas por uma turbulenta guerra comercial.

Trump fez esse comentário em uma entrevista com a emissora NBC News gravada em 4 de fevereiro. Nesse mesmo dia, ele e Xi conversaram sobre comércio, Taiwan, a guerra da Rússia contra a Ucrânia e Irã, bem como de uma viagem planejada de Trump à China, segundo disse à época o próprio presidente americano.

Trump reafirmou neste domingo que prevê viajar à China em abril, antes de Xi visitar os Estados Unidos.

"Ele vai vir à Casa Branca, sim, mais para o final do ano", disse Trump na entrevista com a NBC. "Estes são os dois países mais poderosos do mundo e temos uma relação muito boa", acrescentou.

Em meio à disputa entre Washington e Pequim em torno das tarifas, que marcaram as relações entre as duas potências desde o retorno de Trump ao poder no ano passado, o presidente americano garantiu que ambos os dirigentes dialogam regularmente sobre questões econômicas e comerciais.

"É importante que eu tenha boas relações com ele, e que ele tenha boas relações comigo", acrescentou.

A China "paga muitos encargos", insistiu Trump. "Antes não o fazia. Fui eu quem impôs tarifas à China [...] Nosso país recuperou centenas de biliões de dólares em tarifas."

Apesar das medidas dos Estados Unidos para tentar reduzir sua dependência da manufatura chinesa, ambos os países continuam profundamente entrelaçados no âmbito econômico.

Xi visitou os Estados Unidos pela última vez em 2023. Na quarta-feira, advertiu Trump a agir com "cautela", em relação à venda de armas para Taiwan, território autogovernado que a China reivindica como seu.

O líder chinês também manifestou sua esperança de que questões bilaterais, incluindo o comércio, possam ser resolvidas amistosamente entre Pequim e Washington.

"Abordando as diferenças uma a uma, e fomentando continuamente a confiança mútua, podemos construir um caminho adequado para que os dois países se deem bem", afirmou Xi, segundo a televisão estatal CCTV.

Trump, por sua vez, indicou, depois do telefonema com o dirigente chinês, que a relação com Pequim é "extremamente boa".

Na sexta-feira, os Estados Unidos pediram a realização de conversas trilaterais com Rússia e China para estabelecer novos limites às armas nucleares, mas, até agora, Pequim tem-se recusado a participar de negociações sobre desarmamento "nesta fase".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sha/pno/ad/mvl/rpr