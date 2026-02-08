Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mais um colaborador de Corina Machado é libertado na Venezuela

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/02/2026 19:01

compartilhe

SIGA

Um segundo colaborador da Nobel da Paz e líder opositora da Venezuela, María Corina Machado, foi solto neste domingo (8), um mês depois de o governo interino começar a libertar presos políticos após a queda de Nicolás Maduro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Perkins Rocha, assessor jurídico de Corina Machado e delegado da maior coalizão opositora do país, se juntou ao grupo de presos políticos libertados neste domingo como parte de um processo de soltura anunciado em 8 de janeiro pela presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez.

"O abraço em nossa casa aconteceu!!!! Já falamos com nossos filhos @PerkinsRocha foi liberado com [medidas] cautelares muito rígidas", publicou a esposa do dirigente, María Constanza Cipriani, em seu perfil na rede X, @MaCostanzaCR, junto com uma foto de ambos.

"Agora vamos buscar a Liberdade plena", acrescentou.

Perkins Rocha, de 63 anos, estava preso há um ano e meio. Ele foi detido em 27 de agosto de 2024, em meio à onda de prisões realizadas após a questionada reeleição de Maduro em 28 de julho de 2024.

O Parlamento venezuelano deve aprovar na terça-feira uma lei de anistia geral proposta por Delcy Rodríguez após assumir o poder com a captura de Maduro em uma operação militar americana em 3 de janeiro.

Mais cedo neste domingo ocorreu a libertação de Juan Pablo Guanipa, de 61 anos, um aliado próximo de Corina Machado detido em 23 de maio de 2025, vinculado a uma suposta conspiração contra o governo de Maduro.

Pelo menos 18 presos políticos foram libertados neste domingo, segundo a ONG especializada Foro Penal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mbj/ad/rpr

Tópicos relacionados:

diplomacia prisioneiros venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay