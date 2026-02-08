Os números mais curiosos e exorbitantes do Super Bowl 2026

Com o show de Bad Bunny como nova atração global, o Super Bowl da NFL está prestes a quebrar novos recordes neste domingo (8), no confronto entre o New England Patriots e o Seattle Seahawks em Santa Clara, na Califórnia.

Estas são alguns dos números mais impressionantes que fazem da final da liga de futebol americano (NFL) o maior evento esportivo do ano nos Estados Unidos:

5: jogadores dos Patriots e dos Seahawks que representam o maior contingente latino nesta partida.

7: recorde de títulos do Super Bowl que os Patriots podem alcançar com uma vitória.

44,7: Ototal de pontos que se espera que sejam marcados pelas duas equipes, de acordo com analistas da NFL, que consideram os Seahawks ligeiramente favoritos.

6.200: o preço médio em dólares pedido por um ingresso no Levi's Stadium na semana que antecede o jogo.

90.000: visitantes que devem chegar à área da Baía de São Francisco para assistir ao Super Bowl.

8 milhões: o custo em dólares (R$ 41,7 milhões na cotação atual) da maioria dos comerciais de 30 segundos que serão exibidos durante a transmissão televisiva, embora alguns cheguem a custar 10 milhões de dólares (R$ 52 milhões) pela primeira vez.

26 milhões: o número de americanos que planejam faltar ao trabalho no dia seguinte ao Super Bowl, segundo a empresa de recursos humanos UKG, que estima o custo em produtividade perdida em US$ 5,2 bilhões (R$ 27 bilhões).

50 milhões: o valor estimado que a Apple paga à NFL anualmente para patrocinar o show do intervalo (R$ 261 milhões).

127 milhões: o número de americanos que assistiram à vitória dos Eagles sobre os Chiefs no último Super Bowl pela televisão, a maior audiência da história do jogo e de qualquer transmissão nos Estados Unidos.

500 milhões: o impacto econômico em dólares que o governo da Califórnia espera que o Super Bowl gere na região de São Francisco (R$ 2,6 bilhões).

1,48 bilhão: o número de asinhas de frango que os americanos consumirão durante o Super Bowl, cerca de 10 milhões a mais do que em 2025, segundo projeções do National Chicken Council.

1,76 bilhão: o volume de dinheiro (R$ 9,18 bilhões) que será apostado neste Super Bowl, um aumento de mais de 20% em relação ao ano passado, segundo a American Gaming Association (AGA).

20,2 bilhões: o valor total (R$ 105,4 bilhões) que os americanos gastarão em comida, bebidas, roupas e outros produtos relacionados ao Super Bowl, de acordo com a National Retail Federation (NRF).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gbv/raa/aam