Betis vence na visita ao Atlético de Madrid (1-0) com golaço de Antony
Depois de golear o Betis por 5 a 0 na quinta-feira, no estádio La Cartuja, pelas quartas de final da Copa do Rei, o Atlético de Madrid foi surpreendido e sofreu uma derrota por 1 a 0 para o time andaluz, graças a um belo gol do brasileiro Antony, neste domingo (8), no estádio Metropolitano, pela 23ª rodada da LaLiga.
O Betis conquistou a vitória na casa do Atlético graças ao gol do atacante brasileiro aos 28 minutos.
Antony surpreendeu a todos com um drible rápido para dentro da área e um chute no canto, de fora da grande área, sem chances para o goleiro esloveno Jan Oblak.
A estratégia do técnico chileno Manuel Pellegrini desmantelou qualquer iniciativa ofensiva do Atlético, evidenciando as dificuldades da equipe em superar defesas compactas.
Os comandados de Diego Simeone não tiveram a fluidez necessária na troca de passes para aproveitar a velocidade do atacante nigeriano Ademola Lookman, enquanto o atacante argentino Julián Álvarez, substituído aos 46 minutos, continuou sua má fase, sem conseguir balançar as redes.
No segundo tempo, o Atlético chegou a empatar a partida com um gol contra de cabeça de Diego Llorente (75'), mas o VAR interveio e o árbitro anulou por impedimento de Antoine Griezmann, para quem a bola estava direcionada após um cruzamento de Giuliano Simeone.
Rodrigo Riquelme (90'+4) quase selou a vitória após desperdiçar uma chance cara a cara com Oblak, mas o goleiro esloveno defendeu o chute do ex-jogador do Atleti.
No final da partida, os torcedores do Atlético vaiaram, insatisfeitos com o resultado que praticamente elimina o time da disputa pelo título do Campeonato Espanhol.
Com esta derrota, o Atlético de Madrid se distancia ainda mais dos líderes, permanecendo na terceira posição com 45 pontos, treze a menos que o Barcelona, que venceu o Mallorca por 3 a 0 no Camp Nou no sábado.
O Betis, que se vingou da eliminação na Copa do Rei com esta vitória, consolidou sua posição na quinta colocação com 38 pontos.
--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):
Sexta-feira, 6 de fevereiro
Celta Vigo - Osasuna 1 - 2
Sábado, 7 de fevereiro
Barcelona - Mallorca 3 - 0
Real Sociedad - Elche 3 - 1
Domingo, 8 de fevereiro
Alavés - Getafe 0 - 2
Athletic Bilbao - Levante 4 - 2
Sevilla - Girona 1 - 1
Atlético de Madrid - Betis 0 - 1
(17h00) Valencia - Real Madrid
Segunda-feira, 9 de fevereiro
(17h00) Villarreal - Espanyol
. adiado
Rayo Vallecano - Real Oviedo
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Barcelona 58 23 19 1 3 63 23 40
2. Real Madrid 54 22 17 3 2 47 18 29
3. Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 38 18 20
4. Villarreal 42 21 13 3 5 39 23 16
5. Betis 38 23 10 8 5 37 28 9
6. Espanyol 34 22 10 4 8 26 27 -1
7. Celta Vigo 33 23 8 9 6 30 25 5
8. Real Sociedad 31 23 8 7 8 33 31 2
9. Osasuna 29 23 8 5 10 28 28 0
10. Athletic Bilbao 28 23 8 4 11 25 33 -8
11. Getafe 26 23 7 5 11 18 27 -9
12. Girona 26 23 6 8 9 22 37 -15
13. Sevilla 25 23 7 4 12 30 38 -8
14. Alavés 25 23 7 4 12 20 29 -9
15. Elche 24 23 5 9 9 31 35 -4
16. Mallorca 24 23 6 6 11 28 37 -9
17. Valencia 23 22 5 8 9 23 35 -12
18. Rayo Vallecano 22 22 5 7 10 18 30 -12
19. Levante 18 22 4 6 12 26 38 -12
20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22
