Inter de Milão goleia Sassuolo (5-0) e dispara na liderança da Serie A

Com mais um gol de Lautaro Martínez, a Inter de Milão consolidou sua liderança na Série A, ampliando a vantagem sobre o Milan para oito pontos, após uma goleada de 5 a 0 fora de casa contra o recém-promovido Sassuolo, neste domingo (8), pela 24ª rodada do campeonato.

O zagueiro alemão Yann Bisseck abriu o placar para os 'nerazzurri' aos 11 minutos com uma cabeçada certeira após uma cobrança de escanteio de Federico Dimarco.

O atacante francês Marcus Thuram ampliou a vantagem aos 28, novamente com um passe de Dimarco, que chegou à sua nona assistência na temporada.

Após o intervalo, o capitão Lautaro Martínez (50'), Manuel Akanji (53') e o brasileiro Luis Henrique (88') completaram a goleada.

Após protestar veementemente contra o quarto gol, o jogador sérvio Nemanja Mati? foi expulso (55'), deixando o Sassuolo (11º, 29 pontos) com dez jogadores durante quase todo o segundo tempo.

Os 'nerazzurri', comandados pelo técnico romeno Cristian Chivu (19 vitórias, 1 empate e 4 derrotas), conquistaram o quinto triunfo consecutivo no campeonato.

Com 58 pontos, a Inter de Milão tem uma vantagem confortável sobre o Milan, que soma 50 pontos, mas com um jogo a menos – a partida adiada deste fim de semana, que será disputada em 18 de fevereiro contra o Como.

Em terceiro lugar, o Napoli, que sofreu para vencer o Genoa por 3 a 2 no sábado, está nove pontos atrás da Inter.

A Juventus, quarta colocada com 45 pontos, enfrenta a Lazio (8ª) neste domingo.

--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

Sexta-feira, 6 de fevereiro

Hellas Verona - Pisa 0 - 0

Sábado, 7 de fevereiro

Genoa - Napoli 2 - 3

Fiorentina - Torino 2 - 2

Domingo, 8 de fevereiro

Bologna - Parma 0 - 1

Lecce - Udinese 2 - 1

Sassuolo - Inter 0 - 5

(16h45) Juventus - Lazio

Segunda-feira, 9 de fevereiro

(14h30) Atalanta - Cremonese

(16h45) Roma - Cagliari

Quarta-feira, 18 de fevereiro

(16h45) Milan - Como

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 58 24 19 1 4 57 19 38

2. Milan 50 23 14 8 1 38 17 21

3. Napoli 49 24 15 4 5 36 23 13

4. Juventus 45 23 13 6 4 39 18 21

5. Roma 43 23 14 1 8 27 14 13

6. Como 41 23 11 8 4 37 16 21

7. Atalanta 36 23 9 9 5 30 20 10

8. Lazio 32 23 8 8 7 24 21 3

9. Udinese 32 24 9 5 10 27 36 -9

10. Bologna 30 24 8 6 10 32 31 1

11. Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34 -7

12. Cagliari 28 23 7 7 9 28 31 -3

13. Torino 27 24 7 6 11 24 42 -18

14. Parma 26 24 6 8 10 16 30 -14

15. Cremonese 23 23 5 8 10 20 31 -11

16. Genoa 23 24 5 8 11 29 37 -8

17. Lecce 21 24 5 6 13 15 31 -16

18. Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38 -11

19. Pisa 15 24 1 12 11 19 40 -21

20. Hellas Verona 15 24 2 9 13 18 41 -23

