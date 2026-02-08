City vence Liverpool de virada (2-1) e segue na briga pelo título da Premier com Arsenal
compartilheSIGA
O Manchester City venceu o Liverpool por 2 a 1 com uma virada na reta final de uma partida emocionante em Anfield, neste domingo (8), e com isso se manteve a seis pontos do líder da Premier League, o Arsenal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A partida foi decidida nos últimos quinze minutos: depois de sair atrás no placar com um belo gol de falta do meio-campista húngaro Dominik Szoboszlai (74'), os visitantes viraram o jogo com um gol do português Bernardo Silva (84') e um pênalti convertido pelo astro norueguês Erling Haaland nos acréscimos (90'+3).
Os problemas do Liverpool continuaram no tempo extra, quando Szoboszlai recebeu um cartão vermelho (90'+10) por puxar a camisa de Haaland.
Graças a essa vitória, o City (2º, 50 pontos) continua na disputa pelo título com o Arsenal (1º lugar, 56 pontos), faltando treze rodadas para o fim da temporada.
Enquanto isso, o atual campeão Liverpool (6º, 39 pontos) vê suas chances de se classificar para a próxima Liga dos Campeões diminuírem, já que Manchester United (4º, 44 pontos) e Chelsea (5º, 43 pontos) se distanciaram na tabela.
O Manchester City conquistou apenas sua terceira vitória em Anfield desde a criação da Premier League em 1992, após triunfos em 2003 e 2021.
Isso também marca o fim de uma 'maldição' para Haaland: Anfield era um dos únicos dois estádios, juntamente com o Stadium of Light do Sunderland, onde o atacante norueguês nunca havia marcado na Premier League.
--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):
Sexta-feira, 6 de fevereiro
Leeds - Nottingham 3 - 1
Sábado, 7 de fevereiro
Manchester United - Tottenham 2 - 0
Arsenal - Sunderland 3 - 0
Burnley - West Ham 0 - 2
Wolverhampton - Chelsea 1 - 3
Fulham - Everton 1 - 2
AFC Bournemouth - Aston Villa 1 - 1
Newcastle - Brentford 2 - 3
Domingo, 8 de fevereiro
Brighton - Crystal Palace 0 - 1
Liverpool - Manchester City 1 - 2
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Arsenal 56 25 17 5 3 49 17 32
2. Manchester City 50 25 15 5 5 51 24 27
3. Aston Villa 47 25 14 5 6 36 27 9
4. Manchester United 44 25 12 8 5 46 36 10
5. Chelsea 43 25 12 7 6 45 28 17
6. Liverpool 39 25 11 6 8 40 35 5
7. Brentford 39 25 12 3 10 39 34 5
8. Everton 37 25 10 7 8 28 28 0
9. Sunderland 36 25 9 9 7 27 29 -2
10. Fulham 34 25 10 4 11 35 37 -2
11. AFC Bournemouth 34 25 8 10 7 41 44 -3
12. Newcastle 33 25 9 6 10 35 36 -1
13. Crystal Palace 32 25 8 8 9 26 29 -3
14. Brighton 31 25 7 10 8 34 33 1
15. Tottenham 29 25 7 8 10 35 35 0
16. Leeds 29 25 7 8 10 34 43 -9
17. Nottingham 26 25 7 5 13 25 38 -13
18. West Ham 23 25 6 5 14 31 48 -17
19. Burnley 15 25 3 6 16 25 49 -24
20. Wolverhampton 8 25 1 5 19 16 48 -32
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
./bds/bur-jta/pm/ma/aam