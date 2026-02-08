City vence Liverpool de virada (2-1) e segue na briga pelo título da Premier com Arsenal

O Manchester City venceu o Liverpool por 2 a 1 com uma virada na reta final de uma partida emocionante em Anfield, neste domingo (8), e com isso se manteve a seis pontos do líder da Premier League, o Arsenal.

A partida foi decidida nos últimos quinze minutos: depois de sair atrás no placar com um belo gol de falta do meio-campista húngaro Dominik Szoboszlai (74'), os visitantes viraram o jogo com um gol do português Bernardo Silva (84') e um pênalti convertido pelo astro norueguês Erling Haaland nos acréscimos (90'+3).

Os problemas do Liverpool continuaram no tempo extra, quando Szoboszlai recebeu um cartão vermelho (90'+10) por puxar a camisa de Haaland.

Graças a essa vitória, o City (2º, 50 pontos) continua na disputa pelo título com o Arsenal (1º lugar, 56 pontos), faltando treze rodadas para o fim da temporada.

Enquanto isso, o atual campeão Liverpool (6º, 39 pontos) vê suas chances de se classificar para a próxima Liga dos Campeões diminuírem, já que Manchester United (4º, 44 pontos) e Chelsea (5º, 43 pontos) se distanciaram na tabela.

O Manchester City conquistou apenas sua terceira vitória em Anfield desde a criação da Premier League em 1992, após triunfos em 2003 e 2021.

Isso também marca o fim de uma 'maldição' para Haaland: Anfield era um dos únicos dois estádios, juntamente com o Stadium of Light do Sunderland, onde o atacante norueguês nunca havia marcado na Premier League.

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

Sexta-feira, 6 de fevereiro

Leeds - Nottingham 3 - 1

Sábado, 7 de fevereiro

Manchester United - Tottenham 2 - 0

Arsenal - Sunderland 3 - 0

Burnley - West Ham 0 - 2

Wolverhampton - Chelsea 1 - 3

Fulham - Everton 1 - 2

AFC Bournemouth - Aston Villa 1 - 1

Newcastle - Brentford 2 - 3

Domingo, 8 de fevereiro

Brighton - Crystal Palace 0 - 1

Liverpool - Manchester City 1 - 2

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 56 25 17 5 3 49 17 32

2. Manchester City 50 25 15 5 5 51 24 27

3. Aston Villa 47 25 14 5 6 36 27 9

4. Manchester United 44 25 12 8 5 46 36 10

5. Chelsea 43 25 12 7 6 45 28 17

6. Liverpool 39 25 11 6 8 40 35 5

7. Brentford 39 25 12 3 10 39 34 5

8. Everton 37 25 10 7 8 28 28 0

9. Sunderland 36 25 9 9 7 27 29 -2

10. Fulham 34 25 10 4 11 35 37 -2

11. AFC Bournemouth 34 25 8 10 7 41 44 -3

12. Newcastle 33 25 9 6 10 35 36 -1

13. Crystal Palace 32 25 8 8 9 26 29 -3

14. Brighton 31 25 7 10 8 34 33 1

15. Tottenham 29 25 7 8 10 35 35 0

16. Leeds 29 25 7 8 10 34 43 -9

17. Nottingham 26 25 7 5 13 25 38 -13

18. West Ham 23 25 6 5 14 31 48 -17

19. Burnley 15 25 3 6 16 25 49 -24

20. Wolverhampton 8 25 1 5 19 16 48 -32

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/bur-jta/pm/ma/aam