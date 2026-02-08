Bayern goleia Hoffenheim (5-1) com 3 gols de Luis Díaz e mantém distância na liderança

Liderado por Luis Díaz, autor de um hat-trick, o Bayern de Munique retomou o caminho das vitórias na Bundesliga neste domingo (8) com uma goleada de 5 a 1 sobre o Hoffenheim, terceiro colocado e que jogou com um a menos a partir dos 20 minutos.

Depois de um empate com o Hamburgo no fim de semana passado, uma semana após sofrer sua primeira derrota na temporada, contra o Augsburg, os bávaros reencontraram o sabor da vitória de forma espetacular.

Pressionado pelo Borussia Dortmund, que venceu o Wolfsburg no sábado e havia diminuído a diferença para três pontos, o líder do campeonato infligiu ao Hoffenheim sua primeira derrota em 2026.

A equipe comandada pelo técnico Christian Ilzer, que havia vencido todas as cinco partidas desde o início do ano, foi prejudicada por um início de jogo complicado devido a uma falta de Kevin Akpoguma em Luis Díaz.

O castigo veio em dose tripla: cartão vermelho, pênalti e gol do sempre confiável Kane (20').

No entanto, os visitantes justificaram sua reputação de equipe em excelente fase, pressionando o Bayern, que nem sempre se mostrou sólido na defesa.

E o Hoffenheim ainda pôde aproveitar um erro de Manuel Neuer para empatar aos 35 minutos. Andrej Kramaric recebeu uma assistência de Fisnik Asllani após este interceptar um passe completamente errado do goleiro alemão e fez 1 a 1.

Impulsionados por essa situação, os jogadores comandados pelo técnico Vincent Kompany reagiram rapidamente e foram para o intervalo com uma vantagem de dois gols, graças a mais um pênalti convertido por Kane, aos 45 minutos, após uma falta de Vladimir Coufal em Luis Díaz, seguido por um belo gol do próprio Díaz nos acréscimos.

Luis Díaz, imparável, ampliou a vantagem para 5 a 1 (62' e 89'), reforçando o domínio do Bayern na Bundesliga.

O jogador colombiano coroou uma atuação perfeita participando de todos os cinco gols do Bayern.

O Hoffenheim, por sua vez, se mantém na terceira posição, mas vê o RB Leipzig, que venceu por 2 a 1 no domingo na visita ao Colônia, diminuir a diferença para apenas três pontos.

--- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília):

Sexta-feira, 6 de fevereiro

Union Berlin - Eintracht Frankfurt 1 - 1

Sábado, 7 de fevereiro

St Pauli - Stuttgart 2 - 1

Wolfsburg - Borussia Dortmund 1 - 2

Mainz - Augsburg 2 - 0

Heidenheim - Hamburgo 0 - 2

Freiburg - Werder Bremen 1 - 0

B. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1 - 1

Domingo, 8 de fevereiro

Colônia - RB Leipzig 1 - 2

Bayern de Munique - Hoffenheim 5 - 1

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 54 21 17 3 1 79 19 60

2. Borussia Dortmund 48 21 14 6 1 43 20 23

3. Hoffenheim 42 21 13 3 5 44 28 16

4. RB Leipzig 39 21 12 3 6 40 28 12

5. Stuttgart 39 21 12 3 6 38 28 10

6. Bayer Leverkusen 36 20 11 3 6 39 27 12

7. Freiburg 30 21 8 6 7 32 33 -1

8. Eintracht Frankfurt 28 21 7 7 7 41 46 -5

9. Union Berlin 25 21 6 7 8 26 34 -8

10. Colônia 23 21 6 5 10 30 34 -4

11. Hamburgo 22 20 5 7 8 21 29 -8

12. B. Mönchengladbach 22 21 5 7 9 25 34 -9

13. Augsburg 22 21 6 4 11 24 39 -15

14. Mainz 21 21 5 6 10 25 33 -8

15. Wolfsburg 19 21 5 4 12 29 44 -15

16. Werder Bremen 19 21 4 7 10 22 39 -17

17. St Pauli 17 21 4 5 12 20 35 -15

18. Heidenheim 13 21 3 4 14 19 47 -28

