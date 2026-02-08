Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Lindsey Vonn passa por cirurgia após sofrer fratura na perna esquerda em queda

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/02/2026 15:49

compartilhe

SIGA

A estrela americana do esqui alpino, Lindsey Vonn, que sofreu uma queda violenta neste domingo (8) durante a prova de downhill nos Jogos Olímpicos de Inverno, foi submetida a uma cirurgia para tratar uma fratura na perna esquerda, anunciou o hospital Ca'Foncello, em Treviso. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Lindsey Vonn, que sofreu uma queda grave na pista Olimpia delle Tofane, em Cortina, durante a prova de downhill, foi atendida pela equipe médica dos Jogos Olímpicos e transportada de helicóptero para o hospital Codivilla, em Cortina", explicou o comunicado do hospital de Treviso.

"A decisão foi então tomada de transferi-la para o hospital Ca' Foncello em Treviso, onde a atleta americana foi internada e colocada sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar", continuou o comunicado. 

"À tarde, ela foi submetida a uma cirurgia ortopédica para reparar uma fratura na perna esquerda", acrescentou o hospital. 

Vonn, de 41 anos, caiu após apenas treze segundos de sua descida em Cortina d'Ampezzo, onde já competia com uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em outra queda grave sofrida nove dias antes em Crans Montana, na Suíça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/hpa/dr/an/pm/aam

Tópicos relacionados:

2026 alpino cortina esqui invierno milan oly saude usa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay