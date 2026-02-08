Athletic Bilbao vence Levante (4-2); Sevilla empata com Girona nos acréscimos
compartilheSIGA
O Athletic Bilbao derrotou o Levante por 4 a 2 neste domingo (8), em uma partida emocionante em San Mamés, pela 23ª rodada da LaLiga, enquanto o Sevilla, de Matías Almeyda, empatou em 1 a 1 com o Girona nos acréscimos, em seu próprio estádio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em Bilbao, a expulsão de Alan Matturo (17'), que recebeu cartão vermelho direto, após uma falta cometida sobre Iñaki Williams, resultou em dois gols de Gorka Guruzeta (29' e 34') em cinco minutos, vantagem que Unai Elgezabal diminuiu já na reta final (81').
Em um final de jogo muito movimentado, Nico Serrano (86') ampliou a vantagem para os 'Leones', mas Jon Ander Olasagasti (94'+4) diminuiu novamente para a equipe valenciana.
No entanto, Robert Navarro (90'+9) selou a vitória para o Athletic Bilbao.
Com esta vitória, a equipe basca comandada por Ernesto Valverde subiu para o meio da tabela. Especificamente para a décima posição, com 28 pontos, enquanto o Levante continua afundado na zona de rebaixamento, na penúltima colocação, com 18 pontos.
Ao mesmo tempo, foi disputada a partida entre Sevilla e Girona no estádio Sánchez Pizjuán, que havia sido adiada no dia anterior devido à tempestade que atingiu a região da Andaluzia.
O francês Thomas Lemar abriu o placar logo aos 2 minutos, surpreendendo os torcedores do Sevilla, mas a persistência da equipe da casa permitiu o empate com um gol de Kike Salas nos acréscimos (90'+2).
Com este resultado, o Girona permaneceu na décima segunda posição com 26 pontos, enquanto o Sevilla caiu para décimo terceiro com 25 pontos.
Mais cedo, o Getafe garantiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Alavés no Mendizorroza, com gols de Luis Vázquez (53') e do uruguaio Mauro Arambarri (72').
--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):
Sexta-feira, 6 de fevereiro
Celta Vigo - Osasuna 1 - 2
Sábado, 7 de fevereiro
Barcelona - Mallorca 3 - 0
Real Sociedad - Elche 3 - 1
Domingo, 8 de fevereiro
Alavés - Getafe 0 - 2
Athletic Bilbao - Levante 4 - 2
Sevilla - Girona 1 - 1
(14h30) Atlético de Madrid - Betis
(17h00) Valencia - Real Madrid
Segunda-feira, 9 de fevereiro
(17h00) Villarreal - Espanyol
. adiado
Rayo Vallecano - Real Oviedo
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Barcelona 58 23 19 1 3 63 23 40
2. Real Madrid 54 22 17 3 2 47 18 29
3. Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 38 17 21
4. Villarreal 42 21 13 3 5 39 23 16
5. Betis 35 22 9 8 5 36 28 8
6. Espanyol 34 22 10 4 8 26 27 -1
7. Celta Vigo 33 23 8 9 6 30 25 5
8. Real Sociedad 31 23 8 7 8 33 31 2
9. Osasuna 29 23 8 5 10 28 28 0
10. Athletic Bilbao 28 23 8 4 11 25 33 -8
11. Getafe 26 23 7 5 11 18 27 -9
12. Girona 26 23 6 8 9 22 37 -15
13. Sevilla 25 23 7 4 12 30 38 -8
14. Alavés 25 23 7 4 12 20 29 -9
15. Elche 24 23 5 9 9 31 35 -4
16. Mallorca 24 23 6 6 11 28 37 -9
17. Valencia 23 22 5 8 9 23 35 -12
18. Rayo Vallecano 22 22 5 7 10 18 30 -12
19. Levante 18 22 4 6 12 26 38 -12
20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
./bds/rsc/pm/aam