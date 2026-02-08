Assine
Athletic Bilbao vence Levante (4-2); Sevilla empata com Girona nos acréscimos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/02/2026 15:37

O Athletic Bilbao derrotou o Levante por 4 a 2 neste domingo (8), em uma partida emocionante em San Mamés, pela 23ª rodada da LaLiga, enquanto o Sevilla, de Matías Almeyda, empatou em 1 a 1 com o Girona nos acréscimos, em seu próprio estádio. 

Em Bilbao, a expulsão de Alan Matturo (17'), que recebeu cartão vermelho direto, após uma falta cometida sobre Iñaki Williams, resultou em dois gols de Gorka Guruzeta (29' e 34') em cinco minutos, vantagem que Unai Elgezabal diminuiu já na reta final (81'). 

Em um final de jogo muito movimentado, Nico Serrano (86') ampliou a vantagem para os 'Leones', mas Jon Ander Olasagasti (94'+4) diminuiu novamente para a equipe valenciana. 

No entanto, Robert Navarro (90'+9) selou a vitória para o Athletic Bilbao.

Com esta vitória, a equipe basca comandada por Ernesto Valverde subiu para o meio da tabela. Especificamente para a décima posição, com 28 pontos, enquanto o Levante continua afundado na zona de rebaixamento, na penúltima colocação, com 18 pontos. 

Ao mesmo tempo, foi disputada a partida entre Sevilla e Girona no estádio Sánchez Pizjuán, que havia sido adiada no dia anterior devido à tempestade que atingiu a região da Andaluzia.

O francês Thomas Lemar abriu o placar logo aos 2 minutos, surpreendendo os torcedores do Sevilla, mas a persistência da equipe da casa permitiu o empate com um gol de Kike Salas nos acréscimos (90'+2). 

Com este resultado, o Girona permaneceu na décima segunda posição com 26 pontos, enquanto o Sevilla caiu para décimo terceiro com 25 pontos. 

Mais cedo, o Getafe garantiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Alavés no Mendizorroza, com gols de Luis Vázquez (53') e do uruguaio Mauro Arambarri (72').

--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

Sexta-feira, 6 de fevereiro

Celta Vigo - Osasuna 1 - 2

Sábado, 7 de fevereiro

Barcelona - Mallorca 3 - 0

Real Sociedad - Elche 3 - 1

Domingo, 8 de fevereiro

Alavés - Getafe 0 - 2

Athletic Bilbao - Levante 4 - 2

Sevilla - Girona 1 - 1

(14h30) Atlético de Madrid - Betis

(17h00) Valencia - Real Madrid

Segunda-feira, 9 de fevereiro

(17h00) Villarreal - Espanyol

. adiado

Rayo Vallecano - Real Oviedo

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 58 23 19 1 3 63 23 40

2. Real Madrid 54 22 17 3 2 47 18 29

3. Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 38 17 21

4. Villarreal 42 21 13 3 5 39 23 16

5. Betis 35 22 9 8 5 36 28 8

6. Espanyol 34 22 10 4 8 26 27 -1

7. Celta Vigo 33 23 8 9 6 30 25 5

8. Real Sociedad 31 23 8 7 8 33 31 2

9. Osasuna 29 23 8 5 10 28 28 0

10. Athletic Bilbao 28 23 8 4 11 25 33 -8

11. Getafe 26 23 7 5 11 18 27 -9

12. Girona 26 23 6 8 9 22 37 -15

13. Sevilla 25 23 7 4 12 30 38 -8

14. Alavés 25 23 7 4 12 20 29 -9

15. Elche 24 23 5 9 9 31 35 -4

16. Mallorca 24 23 6 6 11 28 37 -9

17. Valencia 23 22 5 8 9 23 35 -12

18. Rayo Vallecano 22 22 5 7 10 18 30 -12

19. Levante 18 22 4 6 12 26 38 -12

20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22

