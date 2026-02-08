Assine
Gabinete nega reunião do Dalai Lama com Epstein

O líder espiritual budista Dalai Lama nunca se reuniu com Jeffrey Epstein, afirmou seu gabinete neste domingo, depois que veículos chineses reportaram que seu nome aparece nos arquivos sobre o financista publicados nos Estados Unidos.

Uma pesquisa nos milhões de documentos sobre o caso Epstein publicados pelo Departamento de Justiça americano e consultados pela AFP constatou que o nome do Dalai Lama aparece em 154 ocasiões, mas não observou nenhuma menção a um encontro entre os dois.

"Artigos recentes e publicações em redes sociais sobre os documentos tentam estabelecer uma relação" com Jeffrey Epstein", publicou no X o gabinete do líder espiritual. "Podemos confirmar que Sua Santidade nunca se encontrou com Epstein nem autorizou ninguém a vê-lo ou a interagir com ele em seu nome."

A rede estatal China Global Television Network (CGTN) reportou na última semana que o Dalai Lama aparecia pelo menos 169 vezes nos documentos do caso Epstein. Segundo a emissora, um e-mail de 2012, procedente de um remetente censurado, sugeria que uma pessoa participasse de um evento em uma ilha onde o Dalai Lama estaria presente.

A simples menção do nome de alguém nos documentos não significa que essa pessoa tenha cometido um ato condenável.

A China considera o Dalai Lama, que luta por uma maior autonomia para o Tibete, um rebelde separatista.

