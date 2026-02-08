Assine
Chefe de gabinete do premier britânico renuncia por vínculo de ex-embaixador com Epstein

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/02/2026 14:13

Morgan McSweeney, chefe de gabinete do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou sua renúncia neste domingo, por ter recomendado ao chefe de governo trabalhista a nomeação de Peter Mandelson como embaixador nos Estados Unidos, apesar de seus vínculos com o financista Jeffrey Epstein.

O governo Starmer está mergulhado em uma crise sem precedentes desde as revelações sobre a relação entre o ex-embaixador e Epstein. "Após uma reflexão madura, decidi renunciar. A nomeação de Peter Mandelson foi um erro", anunciou McSweeney em declaração por escrito entregue à rede BBC.

Starmer nomeou o ex-ministro trabalhista e comissário europeu para o posto estratégico em dezembro de 2024, mas o destituiu em setembro de 2025, após a publicação de documentos do caso Epstein que mostravam a extensão de seus vínculos com o financista.

Novos arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos reacenderam a polêmica, ao revelarem que Mandelson deu informações que podiam beneficiar Epstein nos negócios, principalmente quando ele era ministro do governo de Gordon Brown, entre 2008 e 2010.

A polícia britânica abriu uma investigação e realizou buscas na última sexta-feira em dois locais relacionados com Mandelson, no sudoeste da Inglaterra e em Londres.

Starmer disse na última semana que lamenta a nomeação de Mandelson, e pediu desculpas às vítimas de Epstein. Ele afirmou que desconhecia a extensão dos vínculos entre o ex-embaixador e o financista americano, que se suicidou na prisão em 2019.

McSweeney era considerado o estrategista do poder trabalhista e braço direito de Starmer. Sua renúncia coincide com o anúncio da chancelaria britânica de que está revisando a indenização concedida a Mandelson após a sua demissão. 

O chefe de gabinete foi nomeado em outubro de 2024, três meses após o retorno dos trabalhistas ao poder, após trabalhar como diretor-geral da campanha do partido.

mhc/eg/an/lb

Tópicos relacionados:

gb governo politica

