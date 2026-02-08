Assine
Internacional

'Uma Batalha após a Outra' vencê prêmio do sindicato de diretores nos EUA

Paula RAMON
Paula RAMON
Repórter
08/02/2026 13:25

"Uma Batalha após a Outra", do cineasta Paul Thomas Anderson, foi eleito neste sábado (7) melhor filme do ano no DGA Awards, prêmio do sindicato de diretores de Hollywood, e se consolidou como favorito ao Oscar.

O DGA é considerado um termômetro do que pode acontecer na maior premiação do cinema, que encerra a temporada. "É uma tremenda honra receber isto. Vamos aceitá-lo com o amor com que foi concedido", disse Anderson na cerimônia, em Beverly Hills.

Estrelado por Leonardo DiCaprio, o filme venceu no mês passado o Critics' Choice Awards e o Globo de Ouro. Está em campanha pelo Oscar com 13 indicações, superado por "Pecadores", de Ryan Coogler, que teve um recorde de 16 indicações e também disputava o DGA.

Anderson recebeu a estatueta das mãos de Sean Baker, vencedor no ano passado com "Anora", que também levou o Oscar. Vinte dos 22 vencedores do DGA receberam posteriormente o Oscar de melhor diretor.

Tópicos relacionados:

cinema eua premio

