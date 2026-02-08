Assine
Lindsey Vonn sofre forte queda no downhill dos Jogos de Inverno

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/02/2026 12:37

A estrela americana do esqui alpino, Lindsey Vonn, que estava competindo nos Jogos Olímpicos apesar de ter sofrido uma grave lesão no joelho na semana passada, sofreu uma queda violenta e abandonou a prova de downhill feminino em Milão-Cortina neste domingo (8). 

A 'Speed Queen' (Rainha da Velocidade, em português), de 41 anos, campeã olímpica de downhill alpino em 2010, caiu no início de sua descida em Cortina d'Ampezzo e permaneceu estendida na neve antes de ser atendida pela equipe médica, visivelmente emocionada e gritando de dor, segundo imagens de televisão.

Vonn, que competia com o número 13, estava a apenas cerca de doze segundos de sua descida quando perdeu o controle em uma das portas e, já desequilibrada, caiu após um salto em uma curva à direita. 

Lindsey Vonn recebeu atendimento médico, e em um estádio em silêncio, seus gritos de dor e lágrimas puderam ser ouvidos. 

Após mais de 10 minutos na neve, Vonn foi levada de helicóptero para um hospital, enquanto a multidão reunida na linha de chegada a aplaudia de pé.

Aos 41 anos e 113 dias de idade, a estrela americana tentava uma façanha ousada: tornar-se campeã olímpica de downhill novamente, 16 anos depois de seu título em Vancouver, e após um retorno espetacular no último inverno, depois de seis anos de aposentadoria e com uma prótese de titânio no joelho direito. 

O desafio havia se tornado ainda mais audacioso após uma nova e grave lesão sofrida na prova de downhill em Crans-Montana, na Suíça, apenas uma semana antes dos Jogos. 

Apesar de ter o joelho esquerdo gravemente lesionado, com ruptura completa do ligamento cruzado anterior, ela confirmou sua participação em sua quinta Olimpíada e completou treinos oficiais promissores, principalmente o de sábado, no qual terminou em terceiro lugar. 

A prova de downhill foi retomada após um atraso de mais de quinze minutos.

