Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Brasil é eliminado pelo Canadá na primeira rodada da Copa Davis

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/02/2026 10:01

compartilhe

SIGA

O Brasil não conseguiu manter a vantagem de 2 a 1 e foi eliminado na primeira rodada da Copa Davis pelo Canadá, que aproveitou o fator casa em Vancouver para virar o confronto para 3 a 2, graças à vitória decisiva de Liam Draxl sobre Gustavo Heide, por 6-3 e 6-4. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com seu principal jogador, João Fonseca, afastado por lesão, a equipe brasileira escalou uma equipe menos experiente que, inicialmente, deu esperanças de vitória após as vitórias de Heide em simples e de Orlando Luz e Rafael Matos nas duplas. 

Mas Draxl estragou os planos dos brasileiros ao garantir dois dos três pontos do Canadá, classificando a equipe para a próxima rodada, onde enfrentará o vencedor do confronto entre França e Eslováquia (atualmente empatado em 1 a 1).

Alemanha, Grã-Bretanha, Croácia, Chile e Áustria já haviam avançado para a segunda rodada.

A 'Final 8' da Copa Davis de 2026 será disputada em novembro em Bolonha, onde a Itália, atual tricampeã, já está classificada por ser o país anfitrião.

A equipe espanhola de Carlos Alcaraz, atual vice-campeã do torneio, lutará em setembro por uma vaga nesse torneio decisivo contra o Chile, que garantiu sua classificação ao vencer a Sérvia por um convincente 4 a 0 no sábado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ma-raa/mvl/aam

Tópicos relacionados:

2026 davis primeraronda qualifiers tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay