Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Dirigente do Hamas afirma que grupo não entregará suas armas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/02/2026 09:49

compartilhe

SIGA

Um líder do Hamas, Khaled Meshal, afirmou neste domingo (8) que o movimento islamista palestino não renunciará às suas armas e rejeitará qualquer domínio estrangeiro na Faixa de Gaza, apesar dos pedidos de desarmamento por parte de Israel e Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Criminalizar a resistência, suas armas e aqueles que a realizaram é algo que não devemos aceitar", declarou Meshal em uma coletiva em Doha, acrescentando que o armamento do Hamas é parte integrante da "resistência" contra Israel nos territórios palestinos. 

"Enquanto houver ocupação, há resistência. A resistência é um direito dos povos sob ocupação (...). É algo do qual as nações se orgulham", declarou o ex-chefe do gabinete político do grupo islamista, que atualmente dirige o escritório da diáspora do movimento. 

Após o cessar-fogo de 10 de outubro, o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pôr fim definitivo à guerra entre Israel e Hamas entrou, em meados de janeiro, na sua segunda fase, que prevê o desarmamento do movimento e a retirada progressiva do Exército israelense de Gaza.

Mas o Hamas, que governa o território desde 2007, faz do seu desarmamento uma linha vermelha, embora sem descartar entregar suas armas a uma futura autoridade palestina. 

Segundo dirigentes israelenses, o movimento islamista ainda dispõe de 20.000 combatentes e de dezenas de milhares de armas em Gaza.

O governo do território, devastado por dois anos de guerra, deverá ser confiado, em uma fase transitória, a um comitê de 15 tecnocratas palestinos, sob a autoridade do chamado "Conselho de Paz", presidido por Trump. 

Neste domingo, Meshal fez um apelo à esta entidade para que adote uma visão "equilibrada" que facilite a reconstrução de Gaza e o fluxo de ajuda humanitária, ao mesmo tempo que advertiu que o Hamas não aceitará uma "dominação estrangeira".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ha-jd/eg/pc/yr

Tópicos relacionados:

armamento conflito hamas israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay