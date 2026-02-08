Messi marca seu primeiro gol do ano mas Inter Miami empata em amistoso no Equador

Lionel Messi marcou seu primeiro gol do ano no sábado (7), em um amistoso no Equador contra o time local, o Barcelona SC, que terminou num empate em 2 a 2, como parte da turnê do Inter Miami pela América Latina, a pouco menos de quatro meses da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

O capitão da seleção argentina encantou milhares de torcedores que compareceram ao estádio Banco Pichincha, em Guayaquil, que contou com a segurança de cerca de 700 militares para garantir a tranquilidade da partida em uma das cidades portuárias mais violentas da costa do Pacífico.

"É histórico para um time da MLS viver essa atmosfera, e claramente muito disso se deve a tudo o que o Leo gera", disse o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano. "É importante para nós jogar nesse tipo de cenário. Estou satisfeito e feliz."

Aos 31 minutos do primeiro tempo, o craque de 38 anos abriu o placar e marcou seu primeiro gol do ano, para a alegria da torcida, em sua terceira parada em uma excursão regional, antes de iniciar a defesa do título da MLS.

Após driblar os zagueiros Luca Sosa e Bryan Carabalí, o craque desferiu um chute preciso de pé esquerdo, indefensável para o goleiro venezuelano José David Contreras.

Mas a alegria durou pouco, e dez minutos depois veio o empate com um gol de cabeça de João Rojas, após uma cobrança de escanteio.

A equipe da casa, comandada pelo venezuelano César Farías, ficou entusiasmada com o desempenho do Barcelona, duas vezes vice-campeão da Copa Libertadores e um dos clubes mais tradicionais do Equador.

- Berterame marca seu primeiro gol -

Mas nos acréscimos, o atacante argentino-mexicano Germán Berterame, a mais recente contratação do Inter Miami, marcou seu primeiro gol pelo clube da Flórida graças a uma assistência magistral de Messi, dando a vantagem temporária à sua equipe.

O capitão da seleção campeã mundial, que ainda não confirmou sua participação na Copa do Mundo, deixou o campo aos 57 minutos para dar lugar ao seu grande amigo, o atacante uruguaio Luis Suárez.

No ano em que pode disputar sua sexta e última Copa do Mundo, o camisa 10 está aprimorando seu jogo para chegar em plena forma para lutar pelo tetracampeonato. A 'Albiceleste' vai iniciar sua campanha no dia 16 de junho contra a Argélia, em Kansas City, nos Estados Unidos.

No final da partida (87'), após a expulsão do meio-campista do time visitante David Ayala, o Barcelona se recuperou suas forças e empatou com um gol de Tomás Martínez, que finalizou na pequena área.

Antes de iniciar a defesa do título da liga norte-americana em 21 de fevereiro, o Inter Miami está em uma excursão pelo Peru, Colômbia, Equador e Porto Rico.

No último fim de semana, o time da Flórida venceu o Atlético Nacional por 2 a 1 na cidade colombiana de Medellín, com Messi, Suárez e o também argentino campeão mundial Rodrigo de Paul em campo.

E na primeira partida da excursão, em 24 de janeiro, o Alianza Lima venceu o Inter por 3 a 0 na capital peruana.

Escalações:

Barcelona: José Contreras - Javier Báez, Luca Sosa, Bryan Carabalí (Quiñónez, 46'), Matías Lugo (Medina, 73') - Milton Celiz (Parrales, 66'), Jandry Gómez (Martínez, 46'), Sergio Núñez (Benedetto, 66'), Johan García (Castillo, 66') - Joao Rojas (Vargas, 46'), Jonathan Perlaza (Mina, 46'). Técnico: César Farías.

Inter Miami: Dayne St. Clair - Maxi Falcón, Ian Fray (Mura, 57'), Micael (Luján, 57'), Noah Allen (Ruiz, 78') - Rodrigo de Paul (Shaw, 78'), Yannick Bright (Ayala, 70'), Telasco Segovia (Hot, 78'), Mateo Silvetti (Jiana, 70')- Lionel Messi (Suárez, 57'), Germán Berterame (Morales, 70'). Técnico: Javier Mascherano

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lv/raa/aam