Península Ibérica recupera a calma após passagem de tempestade Marta
A Península Ibérica recuperou a calma neste domingo (8), após a passagem da tempestade Marta, embora algumas províncias da Espanha permaneçam em alerta laranja, com chuvas de menor intensidade.
Na Espanha, são esperadas "rajadas" de vento, "chuva" e "neve", indicou a agência meteorológica nacional (Aemet), em seu último boletim.
A situação seria mais branda na região sul da Andaluzia, a mais afetada nos últimos dias pelas fortes precipitações que causaram inundações e a levaram mais de 11.000 pessoas a abandonarem suas casas.
Na noite de sábado, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, lamentou no X "a morte" de um funcionário do serviço de manutenção de estradas, falecido em uma região de neve no centro do país, informou a Defesa Civil em comunicado.
No vizinho Portugal, "a noite foi muito tranquila. Não há nada de significativo a assinalar", indicou à AFP um porta-voz da Proteção Civil, que registrou a queda de cerca de 20 árvores e 10 inundações.
O tráfego ferroviário continua perturbado, com a interrupção de várias linhas no norte e no centro do país, além de dezenas de milhares de residências sem eletricidade.
Os portugueses votam neste domingo no segundo turno da eleição presidencial.
A Península Ibérica é uma das mais afetadas pelas mudanças climáticas na Europa e enfrenta ondas de calor cada vez mais longas e episódios de chuvas fortes cada vez mais frequentes e intensos.
A Aemet espanhola reportou sete tempestades de grande magnitude desde o início do ano, um recorde desde o início destes registros em 2018.
