Trump elogia presidente de Honduras após reunião nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o seu par hondurenho, Nasry Asfura, a quem apoiou durante a campanha eleitoral, após uma reunião no seu resort de Mar-a-Lago no sábado (7).

Asfura, um empresário conservador e ex-prefeito da capital Tegucigalpa, tomou posse na semana passada depois de vencer as eleições de novembro com o apoio de Trump.

O presidente republicano havia ameaçado cortar a ajuda ao país mais pobre da América Central se seu "amigo" fosse derrotado.

"Tive uma reunião muito importante com meu amigo, e presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Uma vez que lhe dei meu sólido apoio, ele venceu a eleição! Tito e eu compartilhamos muitos dos mesmos valores de 'America First' [Estados Unidos Primeiro]. Temos uma estreita parceria em matéria de segurança", acrescentou.

Segundo o mandatário americano, temas como investimento e comércio entre as duas nações foram abordados no encontro.

Espera-se que Asfura fale à imprensa sobre as conversas neste domingo.

A Presidência de Honduras divulgou uma foto de ambos os líderes sorrindo e levantando o polegar.

Asfura se reuniu em 12 de janeiro com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, após ambos os países terem anunciado planos para um acordo de livre comércio.

Sua vitória deu a Trump mais um aliado na América Latina depois que candidatos conservadores substituíram líderes de esquerda no Chile, na Bolívia, no Peru e na Argentina.

