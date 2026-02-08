Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump elogia presidente de Honduras após reunião nos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/02/2026 09:01

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o seu par hondurenho, Nasry Asfura, a quem apoiou durante a campanha eleitoral, após uma reunião no seu resort de Mar-a-Lago no sábado (7).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Asfura, um empresário conservador e ex-prefeito da capital Tegucigalpa, tomou posse na semana passada depois de vencer as eleições de novembro com o apoio de Trump. 

O presidente republicano havia ameaçado cortar a ajuda ao país mais pobre da América Central se seu "amigo" fosse derrotado. 

"Tive uma reunião muito importante com meu amigo, e presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. 

"Uma vez que lhe dei meu sólido apoio, ele venceu a eleição! Tito e eu compartilhamos muitos dos mesmos valores de 'America First' [Estados Unidos Primeiro]. Temos uma estreita parceria em matéria de segurança", acrescentou.

Segundo o mandatário americano, temas como investimento e comércio entre as duas nações foram abordados no encontro. 

Espera-se que Asfura fale à imprensa sobre as conversas neste domingo. 

A Presidência de Honduras divulgou uma foto de ambos os líderes sorrindo e levantando o polegar. 

Asfura se reuniu em 12 de janeiro com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, após ambos os países terem anunciado planos para um acordo de livre comércio. 

Sua vitória deu a Trump mais um aliado na América Latina depois que candidatos conservadores substituíram líderes de esquerda no Chile, na Bolívia, no Peru e na Argentina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jfx/nro/mvl/mas/yr

Tópicos relacionados:

diplomacia eua honduras

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay