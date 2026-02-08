Suspeito de tentar assassinar general russo em Moscou é preso

O suposto autor da tentativa de assassinato de um general de alto escalão russo em Moscou, atribuída à Ucrânia, foi preso nos Emirados Árabes Unidos e entregue à Rússia, anunciaram os serviços de segurança russos (FSB) neste domingo (8).

O general Vladimir Alekseyev foi alvo de vários disparos na sexta-feira e hospitalizado.

Nos últimos meses, a Rússia e os territórios ucranianos sob seu controle têm sido palco de uma série de assassinatos de militares e autoridades políticas locais, alguns dos quais foram reivindicados por Kiev.

Alekseyev, que sobreviveu, é o primeiro adjunto do chefe do serviço de inteligência militar russo, Igor Kostyukov, que lidera a delegação russa nas negociações de paz com a Ucrânia.

Segundo o FSB, um cidadão russo nascido em 1960, considerado "o autor direto do crime", foi "detido e entregue à Rússia" após fugir para Dubai.

Um de seus cúmplices foi detido em Moscou, enquanto outro conseguiu fugir para a Ucrânia, detalhou o FSB, citado pelas agências de notícias russas.

O general, de 64 anos, está sancionado no Ocidente por seu suposto papel em ataques cibernéticos atribuídos à Rússia e é acusado de ter organizado um ataque com um agente neurotóxico contra um desertor russo, Serguei Skripal, no Reino Unido, em 2018.

