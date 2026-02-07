Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

CEO do Washington Post deixa o cargo após onda de demissões

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/02/2026 22:07

compartilhe

SIGA

O Washington Post anunciou neste sábado (7) a saída de seu CEO e publisher, Will Lewis, poucos dias após o famoso jornal de propriedade do bilionário fundador da Amazon, Jeff Bezos, realizar cortes drásticos de pessoal que provocaram indignação nos leitores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A gestão de Lewis à frente do veículo foi duramente criticada tanto por assinantes quanto pelos funcionários durante seus dois anos de mandato, nos quais tentou reverter as perdas financeiras do diário.

Lewis, que é britânico, foi substituído por Jeff D'Onofrio, ex-diretor-executivo da plataforma de redes sociais Tumblr, que foi para o Post no ano passado como diretor financeiro, informou a publicação.

Em um e-mail enviado ao pessoal e divulgado nas redes sociais por um dos jornalistas do Post, Lewis afirma que é "o momento adequado" para dar "um passo atrás".

Em comunicado, o jornal limitou-se a informar que D'Onofrio substituiria Lewis "com efeito imediato".

Centenas de jornalistas do Post, incluindo a maior parte de seu pessoal no exterior, de notícias locais e esportes, foram despedidos nos cortes generalizados do jornal anunciados esta semana.

O Post não revelou o número de postos eliminados, mas o New York Times informou que aproximadamente 300 de seus 800 jornalistas foram dispensados.

A publicação abriu mão de toda a sua equipe de Oriente Médio, e também de seu correspondente na Ucrânia baseado em Kiev, apesar da continuidade da guerra com a Rússia.

Os departamentos de esportes, gráficos e notícias locais foram drasticamente reduzidos, e o podcast diário da publicação, Post Reports, foi suspenso, segundo a imprensa americana.

Centenas de pessoas se reuniram na quinta-feira em um protesto em frente à sede da publicação no centro de Washington.

O Washington Post é famoso pela investigação que causou a queda do presidente Richard Nixon no escândalo de Watergate e foi laureado com numerosos prêmios Pulitzer.

O Wall Street Journal informou no mês passado que 250 mil assinantes digitais cancelaram o Washington Post quando sua direção se negou a tomar posição antes das eleições presidenciais de 2024, vencidas por Donald Trump.

Além disso, o jornal perdeu cerca de 100 milhões de dólares em 2024 (R$ 523 milhões, na cotação atual) devido à queda de receitas com publicidade e assinaturas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sst/nro/mvl/ad/mas/rpr

Tópicos relacionados:

eua midia trabalho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay