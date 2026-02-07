Anistia na Venezuela deve amparar opositores e chavistas, diz procurador-geral

A anistia geral promovida pela presidente interina da Venezuela deve abranger tanto opositores quanto chavistas, estimou neste sábado (7) o procurador-geral, após um encontro de parlamentares com representantes do sistema judicial.

O Parlamento venezuelano deve aprovar na terça-feira a o projeto de lei proposto por Delcy Rodríguez, que assumiu o poder após a deposição forçada e captura de Nicolás Maduro em uma operação militar americana.

"Deve beneficiar todos os setores da sociedade venezuelana: a oposição, o governo e aqueles que estiveram em conflito durante todos esses anos", disse a jornalistas o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, após a reunião no Palácio Legislativo.

A comissão responsável pela lei também se reuniu com juristas para receber contribuições para o projeto final. O deputado relator, o ex-vice-presidente Jorge Arreaza, disse que também foi habilitado um e-mail e que estão organizando assembleias comunitárias para receber comentários.

Saab disse que seu gabinete apresentou "um modelo de anteprojeto".

"Mais do que buscar vingança pelo ocorrido em 3 de janeiro, estamos estendendo as mãos ao mundo todo, a todos os fatores políticos e ideológicos no interior de nosso país que inclusive apoiaram previamente uma ação brutal de invasão", acrescentou Saab, em alusão à incursão americana que incluiu bombardeios em Caracas e localidades vizinhas.

A imprensa teve acesso a pelo menos dois rascunhos da lei, mas fontes parlamentares explicaram à AFP que provavelmente haverá mudanças antes de o texto ser votado em plenário.

"Acho que estamos avançando no caminho certo, no caminho da justiça, no caminho do perdão, no caminho do reencontro e no caminho da paz, que é o mais importante", disse Arreaza ao final do encontro com representantes do sistema judicial.

Delcy Rodríguez exaltou mais uma vez neste sábado o avanço da aprovação desta lei "que deve servir para a paz e a reconciliação na Venezuela".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mbj/jt/mvl/rpr