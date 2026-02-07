Assine
Urnas são abertas para eleições legislativas no Japão

Os centros de votação abriram neste domingo (8, data local) no Japão para as eleições legislativas antecipadas, nas quais é esperada a consolidação do partido da primeira-ministra Sanae Takaichi, apoiada pelo presidente americano Donald Trump.

O fechamento das urnas está previsto para as 20h locais (8h em Brasília) e, pouco depois, serão anunciadas as projeções dos meios de comunicação baseadas nos resultados parciais.

Aos 64 anos, Takaichi se tornou, em outubro, a primeira mulher a ocupar a chefia do governo japonês e convocou eleições antecipadas para tentar capitalizar sua popularidade inicial. 

As pesquisas de opinião sugerem que o Partido Liberal Democrata (PLD) de Takaichi, que governa quase sem interrupções há décadas, superará facilmente as mais de 233 cadeiras necessárias para recuperar a maioria na poderosa Câmara Baixa de 465 membros.

Há alguns dias, Trump apoiou Takaichi, ao classificá-la de "líder forte, poderosa e sábia, e alguém que realmente ama o seu país".

O líder americano disse que estava "ansioso" por sua visita à Casa Branca em 19 de março.

