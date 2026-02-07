Palmeiras contrata atacante colombiano Jhon Arias, que estava no Wolverhampton

O atacante colombiano Jhon Arias está de volta ao Brasil, desta vez vestindo a camisa do Palmeiras, após uma breve passagem pela Inglaterra, no Wolverhampton, anunciou o clube paulista neste sábado (7).

De acordo com a imprensa local, o Palmeiras pagou 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões na cotação atual) pelo jogador que teve uma passagem brilhante pelo futebol brasileiro com a camisa do Fluminense.

Arias assinou um contrato de quatro anos. "Pronto para dar show no Allianz Parque!", publicou o clube paulista no X, juntamente com uma imagem composta do jogador com os troféus da Copa Libertadores e da Recopa Sul-Americana, conquistados pelo Tricolor carioca.

"O colombiano de 28 anos assinou até dezembro de 2029 com o Maior Campeão do Brasil", detalhou o Palmeiras em um comunicado.

Arias marcou um gol em 23 partidas, 14 delas como titular, na Premier League com o Wolverhampton, que ocupa a última posição do campeonato e está praticamente condenado ao rebaixamento.

O atacante jogou, em média, apenas 49 minutos por partida nessa competição.

Arias também marcou um gol na Copa da Inglaterra.

O técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira, havia solicitado reforços para um elenco que perdeu jogadores experientes como o goleiro Weverton, que assinou com o Grêmio.

"Não precisa ser muito inteligente para perceber que se tem saídas, tem que ter entradas", disse Abel em uma recente coletiva de imprensa.

Arias deixou sua marca no Fluminense, clube do qual se despediu em julho para se transferir para a Inglaterra, após ter sido um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos.

O Fluminense, semifinalista, foi o time sul-americano que chegou mais longe no torneio.

Ele havia chegado ao clube carioca em 2021, vindo do Independiente Santa Fe, da Colômbia.

Foi uma das peças-chave na equipe que conquistou o primeiro título da Copa Libertadores da história do clube em 2023 e o título da Recopa Sul-Americana em 2024.

Ele marcou 47 gols e deu 55 assistências em 230 partidas em todas as competições pelo clube das Laranjeiras.

Segundo a imprensa, o Fluminense disputou com o Palmeiras a contratação de Arias, devido a uma cláusula em sua transferência para o Wolverhampton que lhes dava o direito de igualar qualquer oferta em uma futura negociação.

De acordo com essas informações, o Fluminense não conseguiu igualar a proposta feita pelo Palmeiras.

