João Fonseca espera superar decepção do Aberto da Austrália em Buenos Aires e no Rio de Janeiro

O tenista brasileiro João Fonseca mostrou otimismo nesta quinta-feira (7) ao falar sobre sua participação nos torneios de Buenos Aires e Rio de Janeiro, após problemas nas costas terem prejudicado seu desempenho no primeiro Grand Slam da temporada, o Aberto da Austrália.

Fonseca, de 19 anos e atualmente na 34ª posição do ranking mundial, defenderá seu título no Argentina Open, que será realizado de 9 a 15 de fevereiro. Em seguida, participará do Rio Open, programado para acontecer de 16 a 22 de fevereiro.

"Tenho feitos bons treinos, estou bem preparado, 100% e confiante para os próximos dois torneios importantes para mim", disse João Fonseca em uma coletiva de imprensa no Rio, após uma sessão de treino aberta ao público.

Problemas nas costas complicaram o início do ano para ele, forçando-o a desistir dos torneios em Brisbane e Adelaide e a se concentrar em estar pronto para a disputa do Aberto da Austrália.

Em seguida, ele perdeu na primeira rodada em Melbourne para o americano Eliot Spizzirri (número 85 do ranking) com parciais de 6-4, 2-6, 6-1 e 6-2.

João Fonseca disse estar "pensando grande" para 2026, apesar do início difícil, após um 2025 espetacular em que subiu da 145ª posição no ranking da ATP para a 24ª.

"Quero chegar a boas rodadas de Grand Slam, fazer bons resultados consecutivamente e ir subindo no ranking", comentou o jovem tenista, embora tenha ressaltado que "nunca" tenha "pensado muito no ranking".

"Penso mais em resultados em sequência, em não oscilar muito. E isso é o que vou tentar fazer esse ano. Estou trabalhando muito duro para isso. Estou melhorando aos poucos a parte mental e tendo mais experiência vai me ajudar a elevar a maturidade nesses eventos", explicou.

Sua vitória em fevereiro passado em Buenos Aires lhe rendeu seu primeiro título no circuito ATP, ao qual ele acrescentou outro título em Basel, na Suíça, em outubro.

"Vai ser a minha primeira vez defendendo o título ATP. Pressão vai ter, expectativa vai ter, mas a gente tem que saber enfrentar bem essa situação", disse Fonseca.

O Rio será uma oportunidade para ele voltar para casa, onde espera melhorar seu desempenho em relação a 2025, quando foi eliminado na fase de 32 avos de final.

"É um torneio especial. Vai ter amigos, família, a galera que conheci jogando vai estar lá. É do lado da minha casa", afirmou.

Lorenzo Musetti, o jogador mais bem ranqueado inscrito no torneio (5º lugar) e que chegou às quartas de final do Australian Open, não poderá participar devido a uma lesão. O argentino Sebastián Báez foi o campeão em 2024 e 2025.

