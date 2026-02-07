Países elegem chefe-negociador da COP Chile para impulsionar tratado sobre poluição plástica

Os países elegeram neste sábado (7) o chefe-negociador da cúpula climática COP do Chile para impulsionar as conversas estagnadas em busca de um tratado global histórico que aborde o problema da poluição por plásticos.

O diplomata de carreira Julio Cordano foi o escolhido na reunião dos países em Genebra, na Suíça, depois de uma longa batalha.

"A poluição plástica é um problema planetário que afeta a todos: cada país, cada comunidade e cada pessoa", disse Cordano após a votação. "É urgente a necessidade de um tratado", acrescentou.

Mais de 400 milhões de toneladas de plástico são produzidas globalmente a cada ano, metade delas para artigos descartáveis.

O problema da poluição plástica é tão generalizado que microplásticos foram detectados nos picos das montanhas mais altas e nas profundezas dos oceanos.

As conversas na Coreia do Sul em 2024, que deveriam ter sido conclusivas para se chegar a um tratado para enfrentar o problema, terminaram sem acordo, e a retomada dos esforços em Genebra em agosto também fracassou.

O chefe-negociador Luis Vayas Valdivieso renunciou em outubro.

Cento e cinquenta e seis países se reuniram em Genebra neste sábado para escolher um novo chefe entre três candidatos, o que revelou o quão distantes permanecem os diferentes grupos de países.

Um bloco amplo quer ações audazes como diminuir a produção de plástico, enquanto um grupo menor de produtores de petróleo deseja focar mais na gestão dos resíduos.

Como as decisões são tomadas por consenso, é difícil conseguir acordos, pois os pequenos países insulares estão sendo inundados por plástico marinho estrangeiro, enquanto os países produtores de petróleo vão em direções opostas.

A reunião de um dia realizada neste sábado era apenas para escolher o novo chefe.

Alguns países, liderados pelo Kuwait e apoiados por muitas nações produtoras de petróleo, pediram algumas horas para dar aos candidatos a oportunidade de chegar a um consenso.

Outras nações consideraram que esse pedido era apenas perda de tempo e, para Antígua e Barbuda, uma "tentativa de prolongar o processo".

Após duas horas de consultas infrutíferas, foi necessário forçar uma votação. Cordano venceu duas rodadas, superando candidatos de Senegal e Paquistão.

