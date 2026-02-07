Napoli vence na visita ao Genoa (3-2) e se consolida em 3º no Italiano

O Napoli conquistou uma vitória dramática por 3 a 2 fora de casa sobre o Genoa neste sábado (7), pela 24ª rodada da Serie A, resultado que mantém os atuais campeões italianos na terceira posição, atrás de Inter de Milão e Milan.

O ucraniano Ruslan Malinovskyi colocou o time da casa em vantagem convertendo um pênalti logo aos 3 minutos mas os napolitanos viraram o jogo em menos de dois minutos com gols do dinamarquês Rasmus Höjlund (20') e do escocês Scott McTominay (21').

O segundo tempo quase custou caro à equipe de Antonio Conte. Um erro defensivo resultou no gol de empate (2-2) marcado por Lorenzo Colombo (57'), antes de o Napoli ficar com dez jogadores em campo, após o zagueiro brasileiro Juan Jesus receber o segundo cartão amarelo (76').

Mas um pênalti sofrido por Maxwel Cornet nos acréscimos, e convertido por Höjlund (90'+5) — seu oitavo gol na temporada — permitiu que o time do sul da Itália voltasse para casa com os três pontos.

O Napoli, com 49 pontos, está a apenas um ponto do Milan e a seis do líder, a Inter.

Os dois clubes de Milão ainda têm seus jogos desta rodada para disputar: a Inter visita o Sassuolo no domingo, e o Milan recebe o Como em 18 de fevereiro, em uma partida adiada devido à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina no San Siro.

A Juventus, que receberá a Lazio (8ª colocada) no domingo, está em quarto lugar com 45 pontos.

Eliminado da Liga dos Campeões após perder em casa para o Chelsea (3 a 2) na última rodada da fase de grupos, o Napoli enfrenta dificuldades com lesões de jogadores importantes (De Bruyne, Anguissa, Lukaku e seu capitão Di Lorenzo).

E neste sábado, McTominay também teve que deixar o jogo no intervalo devido a problemas físicos.

O clube napolitano reforçou seu elenco durante a janela de transferências do inverno europau com a contratação por empréstimo do brasileiro-tunisiano Alisson Santos, do Sporting de Lisboa.

O Genoa, após esta décima primeira derrota na temporada, ocupa a 16ª posição na tabela, com 23 pontos.

--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

Sexta-feira, 6 de fevereiro

Hellas Verona - Pisa 0 - 0

Sábado, 7 de fevereiro

Genoa - Napoli 2 - 3

Fiorentina - Torino

Domingo, 8 de fevereiro

(08h30) Bologna - Parma

(11h00) Lecce - Udinese

(14h00) Sassuolo - Inter

(16h45) Juventus - Lazio

Segunda-feira, 9 de fevereiro

(14h30) Atalanta - Cremonese

(16h45) Roma - Cagliari

Quarta-feira, 18 de fevereiro

(16h45) Milan - Como

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 55 23 18 1 4 52 19 33

2. Milan 50 23 14 8 1 38 17 21

3. Napoli 49 24 15 4 5 36 23 13

4. Juventus 45 23 13 6 4 39 18 21

5. Roma 43 23 14 1 8 27 14 13

6. Como 41 23 11 8 4 37 16 21

7. Atalanta 36 23 9 9 5 30 20 10

8. Lazio 32 23 8 8 7 24 21 3

9. Udinese 32 23 9 5 9 26 34 -8

10. Bologna 30 23 8 6 9 32 30 2

11. Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29 -2

12. Cagliari 28 23 7 7 9 28 31 -3

13. Torino 26 23 7 5 11 22 40 -18

14. Cremonese 23 23 5 8 10 20 31 -11

15. Parma 23 23 5 8 10 15 30 -15

16. Genoa 23 24 5 8 11 29 37 -8

17. Lecce 18 23 4 6 13 13 30 -17

18. Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36 -11

19. Pisa 15 24 1 12 11 19 40 -21

20. Hellas Verona 15 24 2 9 13 18 41 -23

