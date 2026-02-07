Lens vence Rennes de virada (3-1) e assume liderança provisória, à frente do PSG
Apesar de ter saído atrás no placar e jogado com um a menos por meia hora, o Lens conseguiu a virada e venceu o Rennes por 3 a 1 neste sábado (7), em seu estádio, pela 21ª rodada da Ligue 1, assumindo provisoriamente a liderança do campeonato, à espera do clássico de domingo entre PSG e Olympique de Marselha.
Esses três pontos conquistados pela equipe de Pierre Sage podem ser cruciais no final da temporada, na luta para conseguir uma vaga numa competição europeia ou até mesmo na Liga dos Campeões.
Mas, por enquanto, o Lens, que conquistou sua décima vitória consecutiva em casa, acumula 49 pontos, um a mais que o atual campeão europeu PSG, faltando 13 rodadas para o fim do campeonato.
O Lens também garantiu a manutenção da sua vantagem sobre os seus perseguidores, Olympique de Marselha e Lyon, ambos com 39 pontos antes dos jogos deste fim de semana.
O desenrolar da partida evidenciou a força mental dos jogadores do time da casa, que mantiveram a calma apesar da tempestade que se formava tanto no campo quanto nos céus da cidade do norte da França.
Depois de Esteban Lepaul abrir o placar aos 8 minutos, o Lens rapidamente assumiu o controle com gols de Odsonne Edouard (41') e Ruben Aguilar (54'), que cabeceou para o fundo da rede após um cruzamento de Florian Thauvin e que seria expulso pouco depois.
O primeiro gol de Allan Saint-Maximin pelo Lens (78') trouxe um alívio para a torcida presente no Estádio Bollaert na reta final da partida.
O ex-jogador do América, que deixou o clube mexicano esta semana após denunciar a discriminação racial sofrida por seus filhos, entrou em campo aos 61 minutos.
O Rennes, por sua vez, vê seu objetivo de disputar um torneio europeu se distanciar cada vez mais. O clube bretão sofreu sua quarta derrota consecutiva, o que enfraquece ainda mais a posição de seu treinador, Habib Beye.
Também neste sábado o Brest (12º) venceu o Lorient (9º) em casa por 2 a 0.
--- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília):
Sexta-feira, 6 de fevereiro
Metz - Lille 0 - 0
Sábado, 7 de fevereiro
Lens - Rennes 3 - 1
Brest - Lorient 2 - 0
(17h05) Nantes - Lyon
Domingo, 8 de fevereiro
(11h00) Nice - Monaco
(13h15) Le Havre - Strasbourg
Auxerre - Paris Football Club
Angers - Toulouse
(16h45) PSG - Olympique de Marselha
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Lens 49 21 16 1 4 37 17 20
2. PSG 48 20 15 3 2 43 16 27
3. Olympique de Marselha 39 20 12 3 5 46 22 24
4. Lyon 39 20 12 3 5 33 20 13
5. Lille 33 21 10 3 8 34 30 4
6. Rennes 31 21 8 7 6 31 34 -3
7. Strasbourg 30 20 9 3 8 33 25 8
8. Toulouse 30 20 8 6 6 31 23 8
9. Lorient 28 21 7 7 7 27 33 -6
10. Monaco 27 20 8 3 9 32 33 -1
11. Angers 26 20 7 5 8 21 25 -4
12. Brest 26 21 7 5 9 28 33 -5
13. Nice 22 20 6 4 10 27 38 -11
14. Paris Football Club 21 20 5 6 9 26 34 -8
15. Le Havre 20 20 4 8 8 16 25 -9
16. Nantes 14 20 3 5 12 19 36 -17
17. Auxerre 13 20 3 4 13 14 29 -15
18. Metz 13 21 3 4 14 21 46 -25
