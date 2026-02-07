Enviado de Trump diz ter visitado porta-aviões dos EUA no Oriente Médio

O enviado do presidente Donald Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, visitou neste sábado (7) o porta-aviões Abraham Lincoln no Mar Arábico, em meio aos avanços nas negociações entre Washington e Teerã para um acordo sobre o programa nuclear do Irã.

"Hoje, o almirante Brad Cooper, comandante das Forças Navais do Comando Central dos Estados Unidos, Jared Kushner [genro de Trump], e eu nos reunimos com os corajosos marinheiros e infantes da Marinha a bordo do Abraham Lincoln, seu grupo de ataque e a Ala Aérea Embarcada 9, que nos mantêm a salvo e respaldam a mensagem do presidente Trump de paz através da força", disse Witkoff em uma publicação nas redes sociais.

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, disse neste sábado que espera prosseguir com as negociações com os Estados Unidos em busca de um acordo nuclear "tranquilizador", mas reiterou as linhas vermelhas de seu país e ameaçou com represálias em caso de um ataque militar norte-americano.

As duas partes realizaram na sexta uma primeira rodada de conversas indiretas em Omã, que Araghchi considerou um "bom começo". Trump também descreveu os diálogos como "muito bons".

O porta-aviões Abraham Lincoln chegou ao Oriente Médio em janeiro, quando Trump intensificou suas ameaças contra o Irã em resposta à repressão violenta aos movimentos de protestos no país asiático.

As conversas em Omã foram as primeiras desde que os Estados Unidos atacaram, em 22 de junho de 2025, três instalações nucleares iranianas, somando-se assim à guerra de 12 dias que Israel desatou contra a República Islâmica.

