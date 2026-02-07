Líder Barcelona vence Mallorca (3-0) e coloca pressão sobre o Real Madrid
O Barcelona se manteve na liderança da LaLiga com uma vitória por 3 a 0 sobre o Mallorca no Camp Nou, neste sábado (7), pela 23ª rodada do campeonato espanhol, obrigando o Real Madrid, agora quatro pontos atrás, a vencer o Valencia no domingo para não perder o ritmo.
O atacante polonês Robert Lewandowski abriu o placar aos 29 minutos em um momento em que a equipe visitante das Ilhas Baleares não parecia estar sob grande pressão, e o jovem Lamine Yamal ampliou a vantagem no segundo tempo (61') com uma bomba de pé esquerdo em que o goleiro Leo Román sequer tentou a defesa.
Para selar a vitória, Marc Bernal marcou em um contra-ataque, após dar um belo drible num marcador (84').
A equipe do técnico Hansi Flick tem agora 58 pontos, quatro a mais que o Real Madrid, que precisa vencer em Mestalla.
"Não fiquei satisfeito com o primeiro tempo. Não fomos dinâmicos, não jogamos no nosso nível, os passes e o jogo em geral foram muito lentos", admitiu Flick na coletiva de imprensa, antes de exigir mais de sua equipe para os próximos jogos.
No início da partida, os jogadores de Jagoba Arrasate causaram problemas, principalmente pelo lado esquerdo, mesmo com o Barça dominando a posse de bola.
O ponta Jan Virgili (11') superou Jules Koundé em um duelo individual dentro da área, mas seu passe para Vedat Muriqi foi interceptado por Eric García na primeira chance real de gol dos visitantes.
Ainda assim, o Barcelona controlava o ritmo da partida, mas o Mallorca se sentia confortável com o jovem catalão Virgili, de 19 anos, levando a melhor sobre Koundé repetidamente.
O Mallorca teve a primeira oportunidade clara de gol aos 18 minutos após um cruzamento de Virgili pela direita. No entanto, seu passe para Muriqi na segunda trave foi ligeiramente desviado e a bola raspou a trave.
Os visitantes continuaram explorando o lado direito com passes para Virgili. O atacante criou espaço no duelo contra Koundé e chutou a gol, forçando Joan García a se esticar para fazer a defesa (21').
Mas, quando tudo parecia sob controle para a equipe das Ilhas Baleares, Lewandowski aproveitou uma rebatida na área após um chute potente de Marcus Rashford e, depois de ameaçar chutar diante da defesa do Mallorca e o goleiro Leo Román, ele marcou com facilidade.
Pouco antes do intervalo, Yamal (45'+3) quase marcou o segundo gol, mas chutou para fora após um passe de Koundé, depois de uma cobrança de falta de Rashford que obrigou Leo Román a fazer uma excelente defesa.
- Barça acelera no 2º tempo -
O ritmo do Barcelona aumentou no segundo tempo. Marc Casadó (53') aproveitou uma bola perdida na entrada da área, mas seu chute foi desviado para o travessão depois que David López alterou ligeiramente a trajetória com a cabeça.
Em seguida, Yamal desferiu um chute imparável de fora da área, deixando os jogadores do Mallorca atônitos, e fez 2 a 0.
Já na reta final, Joan García (80') impediu que o Mallorca diminuísse o placar após um erro de Fermín.
"Estamos num grande momento. Sabemos o que temos que fazer e estamos executando bem", disse Casadó à Movistar+, antes de falar sobre o adversário nas semifinais da Copa do Rei, o Atlético de Madrid: "Eles são uma grande equipe e sabemos que não vão facilitar as coisas para nós".
Neste sábado, a partida entre Rayo Vallecano e Oviedo foi adiada horas antes do início devido às condições do gramado, que não atendia aos "padrões necessários", anunciou a LaLiga neste sábado, um dia depois de o elenco do clube madrilenho ter reclamado da situação.
O jogo entre Sevilla e Girona também foi suspenso devido a um alerta laranja de chuva forte e ventos intensos que afetavam a região da Andaluzia.
--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):
Sexta-feira, 6 de fevereiro
Celta Vigo - Osasuna 1 - 2
Sábado, 7 de fevereiro
Barcelona - Mallorca 3 - 0
(17h00) Real Sociedad - Elche
Domingo, 8 de fevereiro
(10h00) Alavés - Getafe
(12h15) Athletic Bilbao - Levante
Sevilla - Girona
(14h30) Atlético de Madrid - Betis
(17h00) Valencia - Real Madrid
Segunda-feira, 9 de fevereiro
(17h00) Villarreal - Espanyol
. adiado
Rayo Vallecano - Real Oviedo
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Barcelona 58 23 19 1 3 63 23 40
2. Real Madrid 54 22 17 3 2 47 18 29
3. Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 38 17 21
4. Villarreal 42 21 13 3 5 39 23 16
5. Betis 35 22 9 8 5 36 28 8
6. Espanyol 34 22 10 4 8 26 27 -1
7. Celta Vigo 33 23 8 9 6 30 25 5
8. Osasuna 29 23 8 5 10 28 28 0
9. Real Sociedad 28 22 7 7 8 30 30 0
10. Alavés 25 22 7 4 11 20 27 -7
11. Athletic Bilbao 25 22 7 4 11 21 31 -10
12. Girona 25 22 6 7 9 21 36 -15
13. Elche 24 22 5 9 8 30 32 -2
14. Sevilla 24 22 7 3 12 29 37 -8
15. Mallorca 24 23 6 6 11 28 37 -9
16. Valencia 23 22 5 8 9 23 35 -12
17. Getafe 23 22 6 5 11 16 27 -11
18. Rayo Vallecano 22 22 5 7 10 18 30 -12
19. Levante 18 21 4 6 11 24 34 -10
20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22
