Ministro dinamarquês diz que situação com EUA sobre Groenlândia melhorou, mas 'crise não acabou'

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca afirmou neste sábado (7) que Copenhague está em uma posição muito melhor do que há algumas semanas em relação ao desejo do presidente americano Donald Trump de adquirir a Groenlândia, mas ressaltou que a crise não foi solucionada.

"A crise não acabou e ainda não temos uma solução", declarou o ministro das Relações Exteriores Lars Løkke Rasmussen em coletiva de imprensa em Nuuk, a capital do território autônomo dinamarquês.

Não obstante, estimou que "agora estamos em uma posição muito melhor se comparado com algumas semanas atrás".

O ministro acrescentou que "não há ameaças sobre a mesa, não há guerra comercial com a Europa", e que todas as partes estão de acordo que a situação deve ser resolvida "pela via diplomática normal".

Desde que retornou à Casa Branca no ano passado, Trump insistiu em que Washington precisa controlar a estratégica ilha do Ártico por razões de segurança.

No mês passado, deixou de lado suas ameaças de se apoderar da Groenlândia após alcançar um acordo-quadro com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, para garantir maior influência americana.

Um grupo de trabalho foi criado entre Estados Unidos, Dinamarca e Groenlândia para discutir as preocupações de segurança de Washington no Ártico, mas os detalhes não foram tornados públicos.

A ministra das Relações Exteriores da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, que falou ao lado de Løkke Rasmussen, louvou o fato de as partes estarem em "diálogo direto" e afirmou que as conversas são respeitosas.

"Mas ainda não estamos onde queremos estar", frisou, ao acrescentar que era "cedo demais" para saber o futuro das negociações.

