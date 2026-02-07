Líder Arsenal vence Sunderland (3-0) e deixa City nove pontos atrás

Com dois gols do centroavante sueco Viktor Gyökeres, o líder Arsenal venceu o Sunderland por 3 a 0 neste sábado (7) e ampliou para nove pontos sua vantagem sobre o Manchester City, que vai visitar o Liverpool no domingo, no jogo de destaque desta 25ª rodada da Premier League.

Os 'Gunners', primeiros colocados com 56 pontos, esperam um tropeço dos Citizens (47 pontos) em Anfield para reforçar o sonho de conquistar o título do campeonato inglês, 22 anos depois da última conquista.

A vitória em casa neste sábado foi acompanhada por mais boas notícias, já que o Aston Villa (3º, 47 pontos) perdeu pontos no mesmo dia, ao empatar com o Bournemouth (1 a 1).

A equipe de Unai Emery perdeu o ritmo: venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas do campeonato.

No Emirates Stadium, o Arsenal se vingou do Sunderland, que havia arrancado um empate nos acréscimos no primeiro turno (2 a 2).

"O Sunderland é um adversário muito difícil, muito bom em superar a nossa pressão, em manter a posse de bola, e é muito difícil criar qualquer tipo de ímpeto contra eles", resumiu o técnico do Arsenal, Mikel Arteta.

"Acho que o primeiro gol ajudou muito a desbloquear o jogo. E depois, os jogadores que entraram no segundo tempo tiveram um impacto enorme imediatamente", acrescentou.

- Zubimendi dedica gol a Merino -

O time londrino construiu seu triunfo com paciência, como costumam fazer, e com três gols em jogadas de bola rolando, algo menos comum para uma equipe conhecida por sua eficiência em lances de bola parada.

O espanhol Martín Zubimendi, sozinho na entrada da área, abriu o placar com um chute de longa distância que entrou com a ajuda da trave (42').

O meio-campista imitou a comemoração de seu compatriota Mikel Merino, que provavelmente perderá o restante da temporada devido a uma lesão, correndo em volta da bandeirinha de escanteio.

No segundo tempo, Viktor Gyökeres, que havia começado no banco de reservas, marcou dois gols: o primeiro após um passe de Kai Havertz (66') e o segundo graças a uma assistência de Gabriel Martinelli, que também havia começado no banco, em um contra-ataque (90'+3).

Seus dois gols ilustram a profundidade do elenco do Arsenal, que, no entanto, não pôde contar neste sábado com o ponta Bukayo Saka e o capitão Martin Odegaard, ambos lesionados.

O Sunderland está em nono lugar com 36 pontos, um desempenho notável para uma equipe que subiu para a primeira divisão nesta temporada.

- United vence 4ª seguida -

O Manchester United derrotou o Tottenham por 2 a 0 em casa, naquela que foi a quarta vitória em quatro jogos na Premier League sob o comando de seu novo técnico Michael Carrick.

Já os 'Spurs', que ficaram fragilizados após a expulsão do zagueiro argentino Cristian Romero, continua afundando na tabela.

O meio-campista português Bruno Fernandes cobrou um escanteio curto para Mainoo, cujo cruzamento foi cabeceado para o fundo da rede pelo camaronês Bryan Mbeumo (38').

Já na reta final, Fernandes fechou o placar desviando com a canela um cruzamento de Diogo Dalot (81').

Sem desmerecer o Manchester United, a tarefa da equipe da casa foi facilitada pela expulsão de Romero logo aos 30 minutos de jogo, após uma falta dura sobre o volante brasileiro Casemiro (29').

Os 'Spurs' estão há sete jogos sem vencer na Premier League (4 empates, 3 derrotas) e atualmente ocupam a décima quarta posição com 29 pontos, enquanto aguardam os resultados das partidas restantes da 25ª rodada da Premier League.

Com esse resultado a pressão sobre o técnico, o dinamarquês Thomas Frank, aumenta ainda mais.

O United (4º, 44 pontos) está agora três pontos atrás do Aston Villa e ainda tem o Chelsea (5º, 43 pontos) na sua cola.

Os 'Blues' de Liam Rosenior, ex-técnico do Strasbourg, também conquistaram sua quarta vitória consecutiva, diante do lanterna Wolverhampton (3 a 1) com três gols marcados no primeiro tempo, dois deles de pênalti, por seu astro Cole Palmer (13', 35' e 38').

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

Sexta-feira, 6 de fevereiro

Leeds - Nottingham 3 - 1

Sábado, 7 de fevereiro

Manchester United - Tottenham 2 - 0

Arsenal - Sunderland 3 - 0

Burnley - West Ham 0 - 2

Wolverhampton - Chelsea 1 - 3

Fulham - Everton 1 - 2

AFC Bournemouth - Aston Villa 1 - 1

(14h30) Newcastle - Brentford

Domingo, 8 de fevereiro

(11h00) Brighton - Crystal Palace

(13h30) Liverpool - Manchester City

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 56 25 17 5 3 49 17 32

2. Manchester City 47 24 14 5 5 49 23 26

3. Aston Villa 47 25 14 5 6 36 27 9

4. Manchester United 44 25 12 8 5 46 36 10

5. Chelsea 43 25 12 7 6 45 28 17

6. Liverpool 39 24 11 6 7 39 33 6

7. Everton 37 25 10 7 8 28 28 0

8. Brentford 36 24 11 3 10 36 32 4

9. Sunderland 36 25 9 9 7 27 29 -2

10. Fulham 34 25 10 4 11 35 37 -2

11. AFC Bournemouth 34 25 8 10 7 41 44 -3

12. Newcastle 33 24 9 6 9 33 33 0

13. Brighton 31 24 7 10 7 34 32 2

14. Tottenham 29 25 7 8 10 35 35 0

15. Crystal Palace 29 24 7 8 9 25 29 -4

16. Leeds 29 25 7 8 10 34 43 -9

17. Nottingham 26 25 7 5 13 25 38 -13

18. West Ham 23 25 6 5 14 31 48 -17

19. Burnley 15 25 3 6 16 25 49 -24

20. Wolverhampton 8 25 1 5 19 16 48 -32

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/jta/pm/iga/aam