Internacional

Netanyahu se reunirá com Trump na 4ª feira em Washington

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/02/2026 15:33

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se reunirá, na quarta-feira (11), em Washington, com o presidente americano Donald Trump para "discutir as negociações com o Irã", anunciaram neste sábado (7) seus gabinetes.

Netanyahu "considera que qualquer negociação deve incluir a limitação dos misseis balísticos e o congelamento do apoio ao eixo iraniano", em referência aos grupos armados aliados de Teerã na região, segundo o comunicado.

Irã e Estados Unidos têm uma nova rodada de negociações marcada para o início da próxima semana, segundo Donald Trump, após as conversas realizadas em Omã na sexta-feira.

Tópicos relacionados:

diplomacia eua ira israel

