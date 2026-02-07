Dortmund vence no fim na visita ao Wolfsburg (2-1) e fica a 3 pontos do líder Bayern
A disputa pelo título da Bundesliga está esquentando na 21ª rodada. O Borussia Dortmund, que venceu o Wolfsburg por 2 a 1 neste sábado (7), está agora a apenas três pontos do líder Bayern de Munique, que recebe o Hoffenheim (3º colocado) no domingo.
O meio-campista alemão Julian Brandt abriu o placar com uma cabeçada, desviando um escanteio (38').
Após o intervalo, Konstantínos Koulierakis empatou também de cabeça, após uma cobrança de falta (52').
Mas na reta final, o atacante guineense Serhou Guirassy (88') marcou o gol da vitória do clube do Vale do Ruhr, que venceu seus últimos cinco jogos no campeonato alemão e não perde na competição desde o dia 18 de outubro, justamente contra o Bayern, que atualmente vive uma fase menos positiva, com uma derrota e um empate nas últimas duas rodadas.
Na parte inferior da tabela, o Mainz se distanciou da zona de rebaixamento após a vitória por 2 a 0 sobre o Augsburg, sua terceira consecutiva, graças a dois gols de Nadiem Amiri.
A surpresa do dia aconteceu em Hamburgo, onde o Stuttgart, que ocupa a quarta posição na Bundesliga, perdeu por 2 a 1 fora de casa para o penúltimo colocado St. Pauli.
Na última partida do dia, o Bayer Leverkusen (6º) visita o Borussia Mönchengladbach (14º).
--- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília):
Sexta-feira, 6 de fevereiro
Union Berlin - Eintracht Frankfurt 1 - 1
Sábado, 7 de fevereiro
St Pauli - Stuttgart 2 - 1
Wolfsburg - Borussia Dortmund 1 - 2
Mainz - Augsburg 2 - 0
Heidenheim - Hamburgo 0 - 2
Freiburg - Werder Bremen 1 - 0
(14h30) B. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen
Domingo, 8 de fevereiro
(11h30) Colônia - RB Leipzig
(13h30) Bayern de Munique - Hoffenheim
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Bayern de Munique 51 20 16 3 1 74 18 56
2. Borussia Dortmund 48 21 14 6 1 43 20 23
3. Hoffenheim 42 20 13 3 4 43 23 20
4. Stuttgart 39 21 12 3 6 38 28 10
5. RB Leipzig 36 20 11 3 6 38 27 11
6. Bayer Leverkusen 35 19 11 2 6 38 26 12
7. Freiburg 30 21 8 6 7 32 33 -1
8. Eintracht Frankfurt 28 21 7 7 7 41 46 -5
9. Union Berlin 25 21 6 7 8 26 34 -8
10. Colônia 23 20 6 5 9 29 32 -3
11. Hamburgo 22 20 5 7 8 21 29 -8
12. Augsburg 22 21 6 4 11 24 39 -15
13. Mainz 21 21 5 6 10 25 33 -8
14. B. Mönchengladbach 21 20 5 6 9 24 33 -9
15. Wolfsburg 19 21 5 4 12 29 44 -15
16. Werder Bremen 19 21 4 7 10 22 39 -17
17. St Pauli 17 21 4 5 12 20 35 -15
18. Heidenheim 13 21 3 4 14 19 47 -28
