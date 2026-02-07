Tcheca Sara Bejlek conquista em Abu Dhabi seu primeiro torneio da WTA

A tenista tcheca Sara Bejlek, de 20 anos e número 101 do mundo, conquistou seu primeiro título da WTA neste sábado (7), ao derrotar a russa Ekaterina Alexandrova (número 11) na final do torneio de Abu Dhabi, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-1.

Vinda do qualifying, Bejlek venceu sua sétima partida consecutiva no WTA 500 em Abu Dhabi.

Depois de derrotar a letã Jelena Ostapenko (24ª) na segunda rodada e a dinamarquesa Clara Tauson (16ª) nas semifinais, Bejlek enfrentou na final uma adversária que apresentava claros problemas físicos.

Com o placar em 4 a 3 no primeiro set, Alexandrova pediu atendimento médico e recebeu massagem no ombro esquerdo.

Segunda cabeça de chave do torneio, a russa salvou dois set points quando Bejlek vencia por 6-5, mas não conseguiu evitar o terceiro no tie-break, que acabou perdendo por 7-5 após mais de uma hora e dez minutos.

Após entrar em quadra com uma bandagem na perna direita, Bejlek encontrou bem menos resistência no segundo set, que durou menos de trinta minutos, e garantiu a vitória com mais um erro não forçado de Alexandrova.

A tcheca, cuja melhor classificação até então era o 75º lugar do ranking mundial, vai entrar no Top 50 pela primeira vez em sua carreira

Apesar da derrota na final deste sábado, Ekaterina Alexandrova retornará ao Top 10 do ranking na segunda-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dga/mcd/ma/aam