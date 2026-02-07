Barça anuncia que está se retirando da Superliga Europeia
O Barcelona abandonou o projeto da Superliga Europeia, liderado pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, anunciou o clube catalão neste sábado (7) em um breve comunicado.
"O FC Barcelona informa que hoje (sábado) notificou formalmente a EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY e os clubes que faziam parte dela sobre sua saída do projeto da Superliga Europeia", declarou o time blaugrana.
Dessa forma, o Barça formalizou o que já era um segredo a céu aberto, algo que o próprio presidente Joan Laporta já havia insinuado nos últimos meses em declarações a diversos meios de comunicação espanhóis.
O clube catalão encerra seu compromisso com uma iniciativa que está paralisada desde sua criação em 2021, com Real Madrid e Barcelona como principais promotores do projeto de criação de uma liga semifechada envolvendo os principais clubes da Espanha, Inglaterra e Itália, em particular.
O Barcelona tem se aproximado de maneira institucional da Uefa e de seus órgãos associados nos últimos meses.
Laporta participou de eventos organizados pela European Football Clubs (EFC), o novo nome da European Club Association (ECA), ao lado de seus líderes Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, e Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e da EFC, em uma tentativa de reconciliação após um longo período de desentendimentos.
"Somos a favor da paz e de que os clubes que estão na Superliga retornem à Uefa. Nos sentimos muito próximos da Uefa e da EFC", disse Laporta no início de outubro, após retornar da assembleia anual de clubes, a antiga ECA, agora conhecida como EFC (European Football Clubs), em Roma.
