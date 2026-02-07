Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Barça anuncia que está se retirando da Superliga Europeia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/02/2026 14:01

compartilhe

SIGA

O Barcelona abandonou o projeto da Superliga Europeia, liderado pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, anunciou o clube catalão neste sábado (7) em um breve comunicado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O FC Barcelona informa que hoje (sábado) notificou formalmente a EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY e os clubes que faziam parte dela sobre sua saída do projeto da Superliga Europeia", declarou o time blaugrana. 

Dessa forma, o Barça formalizou o que já era um segredo a céu aberto, algo que o próprio presidente Joan Laporta já havia insinuado nos últimos meses em declarações a diversos meios de comunicação espanhóis.

O clube catalão encerra seu compromisso com uma iniciativa que está paralisada desde sua criação em 2021, com Real Madrid e Barcelona como principais promotores do projeto de criação de uma liga semifechada envolvendo os principais clubes da Espanha, Inglaterra e Itália, em particular. 

O Barcelona tem se aproximado de maneira institucional da Uefa e de seus órgãos associados nos últimos meses.

Laporta participou de eventos organizados pela European Football Clubs (EFC), o novo nome da European Club Association (ECA), ao lado de seus líderes Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, e Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e da EFC, em uma tentativa de reconciliação após um longo período de desentendimentos. 

"Somos a favor da paz e de que os clubes que estão na Superliga retornem à Uefa. Nos sentimos muito próximos da Uefa e da EFC", disse Laporta no início de outubro, após retornar da assembleia anual de clubes, a antiga ECA, agora conhecida como EFC (European Football Clubs), em Roma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rsc/mcd/aam

Tópicos relacionados:

esp fbl superliga

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay