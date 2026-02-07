Raducanu disputa em Cluj sua 1ª final desde US Open de 2021 e perde para Cirstea
A tenista britânica Emma Raducanu (número 30 do mundo) foi derrotada por 6-0 e 6-2 pela romena Sorana Cirstea (36ª) neste sábado (7), na final do torneio WTA 250 em Cluj-Napoca, sua primeira final desde a conquista do US Open em 2021.
Quatro anos e meio depois de se tornar a primeira jogadora na Era Open a vencer um Grand Slam após passar pelas rodadas classificatórias em Nova York, a britânica, primeira cabeça de chave no torneio na cidade romena, perdeu os oito primeiros games da final deste sábado.
Quando perdia por 6-0, 2-0, Raducanu quebrou o saque da sua adversária para finalmente pontuar, antes de pedir para que sua pressão arterial fosse medida.
Longe de sua melhor forma, a britânica conseguiu empatar o segundo set em 2-2 antes de perder os quatro games seguintes, sendo derrotada em pouco mais de uma hora.
Em seu país de origem, a romena Cirstea, de 35 anos, conquistou o quarto título WTA de sua carreira, após vitórias em Tashkent (2008), Istambul (2021) e Cleveland (2025).
