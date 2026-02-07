Fronteira com o Brasil foi fechada do lado da Venezuela após ação contra Maduro

A fronteira do Brasil com a Venezuela em Roraima chegou a ser foi fechada pelos venezuelanos pela manhã, logo após os ataques militares dos Estados Unidos e a captura do ditador Nicolás Maduro, na manhã deste sábado, 3.

O movimento de entrada e saída entre a cidade de Pacaraima (RR) e Santa Elena de Uairén, município do lado venezuelano, não teve aumento, segundo o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ele disse ainda que o retorno de brasileiros ao país está liberado.

Em nota, o governo de Roraima informou que “acompanha com atenção os acontecimentos” e as “eventuais repercussões na estabilidade regional”. “Os órgãos de segurança pública estaduais seguem preparados e articulados, mantendo rotinas normais de atuação”, diz o texto.

Segundo o prefeito de Pacaraima, Walderi D’Avila (PP), 25 turistas brasileiros que estavam na Venezuela retornaram ao Brasil neste sábado. O grupo teria ficado retido, mas foi liberado em seguida.

Há cerca de 200 homens das Forças Armadas brasileiras na região de fronteira em Pacaraima e cerca de 2 mil no estado de Roraima, segundo o ministro Múcio. No momento, disse ele, não há previsão de envio de reforços para a região.

A PF (Polícia Federal) informou que monitora a movimentação à fronteira, mas confirmou a informação de José Múcio de que o movimento não sofreu aumento.

A Colômbia, que é vizinha da Venezuela, enviou militares para a fronteira com o país. O presidente Gustavo Petro manifestou preocupação com a possibilidade de um fluxo massivo de refugiados venezuelanos para o território colombiano, algo que até recentemente vinha preocupando também o governo brasileiro nos cenários em que era considera a possibilidade de ataque americano ao regime de Maduro.